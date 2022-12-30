شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان من جوارديولا.. مانشستر سيتي يخطط لالتهام نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن الصفقة الجديدة التي طلبها المدرب بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن مانشستر سيتي يضع عينه على صفقة دفاعية من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شبكة " ديفنسا سينترال " الإسبانية، أن بيب جوارديولا معجب كثيرًا بخدمات الظهير الأيسر فيرلاند ميندي التي يقدمها مع ريال مدريد ويسعى لضمه إلى السماوي.

ولم يقتنع جوارديولا باللاعب باللاعب سيرجي جوميز، الذي تعاقد معه النادي في الصيف الماضي ولذلك يخطط لضم ميندي.

وكانت قد أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد لا يمانع من رحيل ميندي خلال الفترة المقبلة ولكن بشرط وصول عرض مميز له.