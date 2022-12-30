انت الان تتابع خبر روسيا تحسم مسألة الانضمام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت مصادر صحفية روسية عن رئيس الاتحاد الروسي ألكسندر ديوكوف قوله: "ندرس بالفعل خيار العودة إلى مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن نشارك في تصفيات كأس العالم 2026".



وتابع ديوكوف أن "الاتحاد الروسي يقترح إنشاء مجموعة عمل لإجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لاستئناف العلاقات".

ووفقا لديوكوف، فسيتم إنشاء مجموعة العمل بعد الأعياد ويجب أن يكتمل عمل المجموعة بحلول الأول من نيسان.

وأكد أنه "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن إنشاء فريق العمل".

ولم يستبعد رئيس الاتحاد الروسي أن تسعى روسيا للحصول على عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مرحلة لاحقة، حيث قال في هذا الصدد: "مهمتنا هي العمل على عودة أنديتنا والمنتخب الوطني إلى المنافسات الرسمية. سنعمل على خيار العودة إلى مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أقرب وقت ممكن. إذا فهمنا أن هذا مستحيل، فسنتجه لخيار العمل على الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".



وكان نائب رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، دينيس سولوفيوف، أعلن في 23 كانون الاول الجاري، أن قرارا بشأن مسألة انسحاب الاتحاد الروسي لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي، سيتخذ بحلول 31 كانون الاول 2022، وذلك على خلفية منع المنتخبات والفرق الروسية من المشاركة في المسابقات الأوروبية".

يذكر أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، علقا في 28 شباط الماضي، مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.