شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال جبر: "مع بداية عام جديد يطيب لي أن أهدي لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة العام الجديد؛ داعيا الله أن يكون عامًا لارتقاء وتقدم مصر وشعبها إلى الأمام تحت قيادة سيادتكم الحكيمة".

وتابع جبر: ندعو كافة أطياف الشعب المصري للوقوف صفا واحدا والاصطفاف خلف القيادة السياسية الواعية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث تمكنت مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من استعادة الاستقرار والأمان والطمأنينة في وقت لازالت شعوبًا تعانى الفتن والحروب .

وأضاف: فخورين بجهودكم المخلصة في بناء الجمهورية الجديدة ودفع عجلة التنمية ليتحقق لشعب مصر العظيم مستقبل أفضل ومزيد من التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار، وندعو الله أن يوفق سيادتكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء من أجل غدٍ مشرق، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وجعلها أمنة من أهل الشر، الذين يتربصون بالبلاد، وأن يأمنها من الفتن، وكل عام وسيادتكم بخير".