شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يفصح عن مصير فيرمينو مع ليفربول الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن مصير البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد روبيرتو فيرمينو مع نادي ليفربول الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي ولذلك فإن هناك العديد من التقارير التي تتحدث عنه.

ووفقًا لما قاله كلوب خلال تصريحات صحفية: "بالنسبة لي فأنا أتمنى أن يبقى روبرتو فيرمينو في ليفربول، كما أرغب في أن يوقع على عقد جديد معنا".

كما ذكر فابريزيو رومانيو الصحفي الموثوق أن المفاوضات بين ليفربول وفيرمينو مازالت جارية حتى الآن ولكن هناك شرط وهو عقد قصير الأجل، لكن على فيرمينو أن يقرر مستقبله لأن فكرة ليفربول واضحة للغاية".

