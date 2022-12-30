باريس يتخلى عن خدمات راموس.. هل سيوقع للنصر السعودي ؟

وذكر موقع "24matins" الفرنسي أن "راموس، البالغ من العمر 36 عاما، سينتهي تعاقده مع النادي الباريسي في يونيو المقبل وأن مسؤولي النادي يرفضون التجديد معه".

وأشار إلى أن "تجربة راموس لم تكن مؤثرة مع النادي الفرنسي وأن مسؤولي النادي لن يعرضوا على اللاعب التجديد وأن هذا الموسم هو موسمه الأخير مع النادي".



واشار "24matins" الى إن "اللاعب بالفعل غير مطلوب حاليا في أي ناد وأنه لا يملك إلا عرضا من النصر يمكن أن يختتم به مسيرته الكروية".

وبحسب "24matins" فإن راموس ربما يعود إلى ريال مدريد مجددا لكن بمنصب إداري.

ولم يستبعد الموقع انتقال راموس إلى النصر السعودي نهاية الموسم الحالي، وقال إن "خاطبي ود اللاعب لا يقفون على الباب، في إشارة لعدم وجود عروض للاعب سوى من النصر".

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن "راموس شارك في 21 مباراة الموسم الحالي سجل فيها هدفا وصنع هدفا، علما أنه انضم للفريق في صيف 2021 بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد".



وسبق لراموس أن لعب 671 مباراة مع ريال مدريد، و45 مباراة مع إشبيلية.