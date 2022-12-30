انت الان تتابع خبر الوقف السني يعلن مصادقة المالية على تثبيت موظفيه العقود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الديوان في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "جاءت المصادقة بعد متابعة مباشرة من رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، وإشراف الوكيل الإداري والمالي الدكتور محمد صالح رشاد، ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية محمود الحاتمي".ووجه رئيس الديوان، وفق البيان، "باستنفار الأقسام المعنية في الدائرة الإدارية والمالية لغرض استكمال الإجراءات اللازمة بعد تصويت مجلس الوزراء، لإنجاز عملية تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم أسوة بباقي الوزارات".