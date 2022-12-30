انت الان تتابع خبر تزوير واختلاس 280 مليوناً وصرف أدوية منتهية الصلاحية في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة ورد لـ الخليج 365، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل الى مُستشفى الكوت – النسائيَّـة، بعد القيام بأعمال التحرِّي والمُتابعة من رصد شبهة تزويرٍ واختلاسٍ لمبالغ ماليَّةٍ في (36) مستند صرفٍ، مُبيِّنةً أنه تمَّ التلاعب في معاملات صرف الإعاشة للأطباء، وبلغ مجموع المبالغ المُختلسة بــ (280,000,000) مليون دينار".



وفي مُستشفى الطوارئ التعليميِّ في الكوت، كشفت الدائرة عن "قيام صيدليَّـة الطوارئ بصرف أدويةٍ خاصَّةٍ بأمراض القلب؛ بالرغم من انتهاء صلاحيَّتها، مُشيرةً إلى أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت بتوجيهٍ من مسؤولي الصيدليَّـة والمذخر بموجب تذاكر علاجٍ لأشخاصٍ وهميِّين، والتصرُّف بها فيما بعد، إمَّا بإتلافها أو بيعها خارج المُستشفى، لافتةً إلى إتلاف (مغذيات) منتهية الصلاحية، خلافاً للقوانين والتعليمات وبدون اتخاذ إجراءاتٍ بشأنها".



وأضافت، أنَّ "الفريق كشف عن عدم قيام مُوظَّفي دائرة صحَّة واسط المُنسحبين من الدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي) في معهد الصحَّة العليا من جميع الاختصاصات الطبيَّة، بإعادة الأموال التي ترتَّبت بذمَّتهم، والتي تسلَّموها من الدولة خلال مُدَّة دراستهم، مُنوِّهةً بضبط أصل الأضابير الخاصَّة بالمُنسحبين كافة".