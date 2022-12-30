انت الان تتابع خبر من هو افضل لاعب كرة قدم بالتاريخ برأي جوارديولا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جوارديولا في بداية مؤتمره الصحفي، :"اقدم التعازي لعائلة أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه"، مضيفا ان "كرة القدم هي كرة القدم بفضل هؤلاء الأساطير، قبل بيليه، كان الرقم عشرة مجرد رقم، لكن بعد ذلك، أصبح شيئًا مميزًا، كل لاعب يريد أن يرتدي رقم 10".وتابع: "لا أتذكر بوضوح مباريات بيليه، لم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي. كان والدي وأمي يمتلكان تلفزيونًا واحدًا فقط، أدركت في أكاديمية برشلونة عندما كنت لاعبا صغيرا، أن طبيبًا فيزيائيًا كان يحب البرازيل ، وكان دائمًا يتحدث عن بيليه".

ورغم هذه الإشادة، فإن جوارديولا تمسك بمقولة أن ميسي هو الأفضل في التاريخ، محاولا تفسير ذلك بالقول: "كم هو قوي، يمكن لبيليه فعل كل شيء، يقول الناس أن الإيقاع كان مختلفًا تمامًا. إذا لعب الآن فسوف يتكيف مع الإيقاع والمسافات".



واوضح: "يمكن لبيليه اللعب في كل جيل، بالنسبة للأشخاص الذين سوا بيليه، يقولون إنه الأفضل، الأرجنتين تقول دي ستيفانو ومارادونا وميسي".

وأردف: "أقول دائمًا إن ميسي هو المفضل لدي، ولذلك لأنني عملت معه في برشلونة، لكنني أفهم أن الناس يختارون شخصًا آخر، كلهم يقدمون مساهمة لا تصدق في كرة القدم".

وأتم: "بصراحة لم أتظاهر بأنني من محبي بيليه! لم أره يلعب أبدًا، لقد تحدثت مع أشخاص قالوا إنه الأفضل بالنسبة لهم، وذلك لكونه يتمتع بمهارات رائعة وسجل أهداف خيالية، وليس فقط لفوزه 3 مرات، لكني لم أولد عندما كان يلعب حتى أقيمه".

