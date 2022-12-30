انت الان تتابع خبر فرنسا تدعو تركيا للتمييز بين الاكراد وحزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأجرت كولونا اتصالاً هاتفياً، مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، بعد أسبوع من حادثة إطلاق نار في باريس، نفذها رجل فرنسي يبلغ 69 عامًا أقر بأنه "عنصري"، أدت إلى مقتل ثلاثة اكراد.

وكانت أنقرة استدعت السفير الفرنسي في تركيا.



وذكر بيان للخارجية الفرنسية، أن "كولونا أشارت إلى ضرورة التمييز بين حزب العمال الكردستاني المدرج على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، والحركات الكردية الأخرى غير العنيفة"، مؤكدة "تمسك فرنسا بحرية الصحافة وحرية التعبير".

وطمأنت الوزيرة نظيرها إلى أنه "تم اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمن أماكن تجمع الجالية الكردية"، و"تعزيز حماية الوجود الدبلوماسي التركي في كافة أنحاء الأراضي الفرنسية".



ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بالإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية جيرالد دارمانان في وقت سابق.

وخلال هذا الاتصال، دان جاويش أوغلو "الدعاية السوداء" التي أطلقتها الأوساط المرتبطة بحزب العمال الكردستاني وبمنظمات كردية تركية أخرى.

كما دان "ظهور سياسيين فرنسيين أمام صور الإرهابيين وخرق من التنظيم الإرهابي" (حزب العمال الكردستاني)، معتبرا أنه "لا يجب السماح بمثل هذه الأنشطة الدعائية".

وتدهورت علاقات تركيا مع فرنسا بسبب مواقفهما المتعارضة بشأن النزاع في سوريا ومجموعة من الملفات الإقليمية الأخرى.

