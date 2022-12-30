انت الان تتابع خبر الحكيم يشدد على حل الاشكالات بين بغداد واقليم كردستان عبر الحوار والدستور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وتداول معه تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد وإقليم كردستان"، مستذكرا "العلاقة التاريخية التي جمعتنا مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني والبطولات التي أسهمت في مقارعة الدكتاتورية ومواجهة الإرهاب وبناء الدولة العراقية بعد 2003".وأضاف البيان، ان "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الواقع العراقي فيما اكد الحكيم أهمية دعم الحكومة والوقوف معها حتى تتمكن من تجسير العلاقة بين المواطن والقوى السياسية"، مشددا على "رسم العلاقة بين بغداد و إقليم كردستان وفق مبدأ التنازل للمصلحة العامة ومبدأ الحقوق والواجبات فضلا عن اعتماد الدستور لحل الإشكاليات العالقة".

وأكد الحكيم بحسب البيان، "أهمية التنسيق الأمني"، مبينا أن "الإرهاب يمثل تهديدا أمنيا يتطلب تضافر الجهود وتبادل المعلومات والتحرك بروح الفريق الواحد لرصد أي تحرك للإرهابيين مع إدامة العمليات الاستباقية والإفادة من خسارة الإرهاب لحواضنه الاجتماعية".