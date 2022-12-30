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بطل عراقي حاصل على الذهبية في الكيكو شنغاي يشكو "الاجحاف"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442820-638079973030469012.jpg

2022-12-30 | 12:39

بطل عراقي حاصل على الذهبية في الكيكو شنغاي يشكو "الاجحاف"

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الخليج 365 – رياضة
كشف البطل العراقي مصطفى محمد وهيب الحاصل على الذهبية في بطولة الكيكوشنغاي في ، عدم اتصال أي مسؤول رياضي به بعد الإنجاز الذي حققه.

وقال وهيب في تغريدة على "تويتر"، "مرور ايام على انتهاء البطولة ولغاية اللحظة لم يتصل اي مسؤول رياضي او شخصية حكومية تبارك لنا هذا الانجاز المهم ورفع اسم العراق".

 

وأضاف "من المؤسف جيوش اليأس التي تجتاح روحي وجسدي والفرحة التي انطفأت".

 


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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