بطل عراقي حاصل على الذهبية في الكيكو شنغاي يشكو "الاجحاف"

وقال وهيب في تغريدة على "تويتر"، "مرور ايام على انتهاء البطولة ولغاية اللحظة لم يتصل اي مسؤول رياضي او شخصية حكومية تبارك لنا هذا الانجاز المهم ورفع اسم العراق".

وأضاف "من المؤسف جيوش اليأس التي تجتاح روحي وجسدي والفرحة التي انطفأت".