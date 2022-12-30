انت الان تتابع خبر بطل عراقي حاصل على الذهبية في الكيكو شنغاي يشكو "الاجحاف" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442820-638079973030469012.jpg
كشف البطل العراقي مصطفى محمد وهيب الحاصل على الذهبية في بطولة الكيكوشنغاي في السعودية، عدم اتصال أي مسؤول رياضي به بعد الإنجاز الذي حققه.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-30 | 12:39
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الخليج 365 – رياضة
كشف البطل العراقي مصطفى محمد وهيب الحاصل على الذهبية في بطولة الكيكوشنغاي في السعودية، عدم اتصال أي مسؤول رياضي به بعد الإنجاز الذي حققه.
وقال وهيب في تغريدة على "تويتر"، "مرور ايام على انتهاء البطولة ولغاية اللحظة لم يتصل اي مسؤول رياضي او شخصية حكومية تبارك لنا هذا الانجاز المهم ورفع اسم العراق".
وأضاف "من المؤسف جيوش اليأس التي تجتاح روحي وجسدي والفرحة التي انطفأت".
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