متهم بأكثر من قضية.. نجم الإنترنت أندرو تيت في قبضة الأمن الروماني (فيديو)

واظهر مقطع فيديو تيت (36 عاما) المعروف بآرائه التي تحتقر النساء، اثناء كان رجال الشرطة يقتادونه مقيد اليدين الى خارج فيلته الفاخرة التي داهموها الخميس.

كما تم القبض على شقيقه تريستان (34 عاما) اضافة الى شخصين اخرين، حيث وضع الاربعة رهن الاعتقال في بوخارست لمدة 24 ساعة.



وبحسب الشرطة، فان اندرو تيت، وهو بريطاني ولد في واشنطن ونشأ في بلدة لوتون شمال لندن، يخضع حاليا للاستجواب من قبل "دائرة تحقيقات الجريمة المنظمة والارهاب"، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه مع شقيقه في تشكيل مجموعة جريمة منظمة استخدمت فتيات لتصوير افلام اباحية.

وكان اندرو وتريستان خضعا للاستجواب في نيسان/ابريل الماضي بعدما عثرت الشرطة على فتاتين ادعتا ان الشقيقين احتجزاهما رغما عنهما.

وجرى اطلاق سراح الشقيقين لاحقا بينما استمرت التحقيقات، لكنهما اعتقلا الخميس على خلفية الاشتباه في تورطهما بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل مجموعة اجرامية.

وقال المدعون الرومانيون ان الاخوين تيت ومعهما اشخاص اخرون لم تكشف عن هويتهم، قاموا على ما يبدو بتشكيل مجموعة جريمة منظمة بهدف تجنيد وايواء واستغلال نساء من خلال اجبارهن على انشاء محتوى اباحي، مضيفة ان هذه الاعمال درت عليهما ارباحا طائلة.