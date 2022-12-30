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انت الان تتابع خبر متهم بأكثر من قضية.. نجم الإنترنت أندرو تيت في قبضة الأمن الروماني (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الرومانية، اليوم الجمعة، القبض على اندرو تيت، لاعب الكيك بوكسينغ السابق ومشهور مواقع التواصل للاشتباه في تورطه بجرائم اغتصاب واتجار بالبشر، فضلا عن تشكيل مجموعة جريمة منظمة.
كما تم القبض على شقيقه تريستان (34 عاما) اضافة الى شخصين اخرين، حيث وضع الاربعة رهن الاعتقال في بوخارست لمدة 24 ساعة.
وبحسب الشرطة، فان اندرو تيت، وهو بريطاني ولد في واشنطن ونشأ في بلدة لوتون شمال لندن، يخضع حاليا للاستجواب من قبل "دائرة تحقيقات الجريمة المنظمة والارهاب"، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه مع شقيقه في تشكيل مجموعة جريمة منظمة استخدمت فتيات لتصوير افلام اباحية.
وكان اندرو وتريستان خضعا للاستجواب في نيسان/ابريل الماضي بعدما عثرت الشرطة على فتاتين ادعتا ان الشقيقين احتجزاهما رغما عنهما.وجرى اطلاق سراح الشقيقين لاحقا بينما استمرت التحقيقات، لكنهما اعتقلا الخميس على خلفية الاشتباه في تورطهما بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل مجموعة اجرامية.
وقال المدعون الرومانيون ان الاخوين تيت ومعهما اشخاص اخرون لم تكشف عن هويتهم، قاموا على ما يبدو بتشكيل مجموعة جريمة منظمة بهدف تجنيد وايواء واستغلال نساء من خلال اجبارهن على انشاء محتوى اباحي، مضيفة ان هذه الاعمال درت عليهما ارباحا طائلة.
وكان اندرو تيت تصدر الاسماء الاكثر بحثا على مواقع التواصل خلال 2022، قبل ان يجري حظره على تلك المواقع، وفي مقدمتها فيسبوك وتيك توك وانستغرام وتويتر، وايضا يوتيوب.
على انه استرد حسابه في تويتر بعدما اشترى ايلون ماسك الشركة، واستأنف من حينها نشر تغريداته على المنصة.
بزغ نجم أندرو تيت بطل الكيك بوكسينغ السابق، بعد مشاركته في النسخة البريطانية من برنامج الواقع الاخ الاكبر "بيغ بروذر" عام 2016، والذي لم يستمر فيه طويلا، حيث تم ابعاده بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجلد فتاة بحزام.
ولم يصدق احد بالطبع تبريراته للفيديو، والتي ادعى خلالها ان الامر لم يكن اكثر من مشهد تمثيلي متفق عليه مع الفتاة، حيث انه معروف بارائه التي تزدري المراة، خصوصا التي يعتبر فيها ان النساء يتحملن جزءا من المسؤولية عن تعرضهن للاغتصاب والتحرش.
وقد اثار مثل هذا الراي غضبا واسعا بين النساء وانصارهن، باعتبار انه يحمل فيها الضحية المسؤولية عما تتعرض له، فضلا عن انه يحتقر النساء ويزدريهن بارائه الاخرى التي يعتبرهن فيها ملكا للرجال.
وتمكن ادرو تيت خلال مسيرته القصيرة من جمع ثروة كبيرة كان المحتوى الذي ينشره في مواقع التواصل هو مصدرها الاساسي.
ومؤخرا تباهى اندرو تيت بثروته وبمساهماته في تلويث البيئة من خلال اقتناء عشرات السيارات التي تعمل بمحركات احتراق، مستدعيا بذلك ردا قاسيا من الناشطة البيئية السويدية غريتا ثانبيرغ التي علقت على كلامه قائلة "اعثر على حياة"، بمعنى انه شخص فارغ وفاشل.
وكان تيت قد ذكر من بين تعليقاته المسيئة العديدة، أن اللوم يقع بصورة جزئية على النساء إن تعرضن للاغتصاب، وأنهن يعتبرن "ملكية للرجال".
وقبل أيام ردت عليه الناشطة البيئية الشابة غريتا ثانبيرغ، بصورة لافتة عندما تباهى بامتلاكه 33 سيارة بانبعاثات كبيرة، وقالت له: "اعثر على حياة"، وهو تعبير يستخدم بالإنجليزية للإهانة بمعنى "حياتك فارغة فاعثر على شيء مفيد لتفعله".