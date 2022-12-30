انت الان تتابع خبر العراق خارج القائمة.. أفضل القرى في العالم خلال 2022: بينها 5 عربية والان مع التفاصيل
في حين قالت المنظمة إن حفل توزيع الجوائز سيقام في مدينة العلا بالسعودية في 27-28 فبراير/شباط 2023، عقب الاجتماع التقديمي الأول لشبكة منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى السياحية.
القرى العربية في قائمة أفضل القرى السياحية لعام 2022
وعلى الرغم من أن القرى العربية لم تأتِ من ضمن قائمة العشر الأوائل، فإن القائمة الموسعة شهدت وجود 5 قرى عربية في فلسطين والمغرب والأردن والمملكة العربية السعودية.
1- قرية "كفر كما" فلسطين (المرتبة الـ11 عالمياً)
كفركما، هي قرية شركسية، تقع بمنطقة الجليل الأوسط، وقد تمت إعادة تأسيسها في العهد العثماني عام 1867 من قبل الشركس "الأديغية" المهجَّرين من بلادهم شمال القوقاز.
أهم ما يميز هذه البلدة هو أن جميع سكانها من المسلمين "الشركس"، بينما يتحدث سكانها 4 لغات هي: "الشركسية، العربية، الإنجليزية، العبرية".
على بعد 28 كم من محافظة إربد، شمالي الأردن، تقع مدينة "أم قيس" الأثرية، المكان الذي يأسر زائريه بشواهد حاضرة على عمق التاريخ وعراقة الماضي.
تاريخ موقع "أم قيس"، الأثري يعود للحقبة اليونانية باعتبارها من مدن الحلف الروماني، وتميزت بأنها مدينة الحكماء والفلاسفة، واشتهرت في ذلك الزمان بالعديد من الشعراء، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية.
ومن أشهر شعرائها آرابيوس، الذي يخاطب زوار "أم قيس"، بكلمات محفورة على شاهد قبره، بالقول: "أيها المار من هنا، كما أنت الآن كنت أنا، وكما أنا الآن ستكون أنت، فتمتع بالحياة لأنك فانٍ".
الإطلالة المتميزة لمدينة "أم قيس" الأثرية تنم عن بُعد فكر لمؤسسيها، فبمجرد الوصول إليها، يظهر أمام أعين زائريها نهر اليرموك وهضبة الجولان وبحيرة طبريا.
"أم قيس" اسم أطلق منذ فترة لا تتعدى عشرات السنين، وقد تم اشتقاقه من الكلمة العثمانية "مكوس"، التي تعني الضرائب.
عرفت "أم قيس"، أو كما يسميها أهل المنطقة "أم كيس"، في قديم الزمان باسم جدارا، وهي إحدى المدن اليونانية-الرومانية العشر (الديكابولس).
ورد ذكر هذه المدينة للمرة الأولى سنة 223 قبل الميلاد كمركز عسكري وقلعة للبطالمة في مصر، حيث لعبت دوراً هاماً في أثناء الحروب التي استعرت بين قوات الإسكندر الأكبر للاستيلاء على سوريا.
كان لموقع العلا الأثري ذات يومٍ شأن كبير، إذ احتضنت المدينة التي أصبحت اليوم مجرد أنقاض، 3 ثقافات مختلفة من تلك التي كانت موجودة في فترة ما قبل الإسلام.
وعُرفت العلا بعاصمة الآثار وبلد الحضارات، وسمَّاها أهلُها "عروس الجبال"، وعلى مقربة منها تقع مدائن صالح أو قرى صالح أو الحِجر، وهي تسميات تُطلَق على مكانِ قومِ ثمود والأنباط، حيث مقابرهم المنحوتة في الجبال، التي تُعرف عند أهل المنطقة بالقصور لروعة النحت وجماله.
كما سُمِّيت العلا قديماً بوادي القرى، وديدان، وتاريخها يعود إلى ما قبل الميلاد بآلاف السنين، مرت بها حضارات عدة، ويُروى أنَّ تسميتها بالعلا نسبة إلى عينين مشهورتين بالماء العذب، عُرفت بهما، وهما "المعلق وتدعل".
كما تحوي المدينة آثاراً عظيمة، بعضها ظاهرة وبعضها مدفونة تحت الأرض، وبها آثار موغلة في القدم، كما فيها بقايا كثير من المعابد والتماثيل التي تعود إلى عصر اللحيانيين عام 900 قبل الميلاد.
تاريخياً كانت العلا تقع في قلب العديد من الطرق التجارية القديمة التي اجتازت الصحراء، وكانت ذات أهمية خاصة في تجارة اللبان البدوي.
كانت العلا مركزاً حضرياً مهماً لكثير من الحضارات، منها الدادانية واللحيانية والنبطية، وكانت مملكة دادان من أوائل المجتمعات الحضرية في شبه الجزيرة العربية، وربما ذُكرت في العهد القديم.
لكنها انهارت بشكل غامض، وخلفتها مملكة لحيان، التي غالباً ما يُنظر إليها باعتبارها تطوراً لاحقاً للثقافة الدادانية.
قائمة أفضل القرى السياحية في العالم
1- قرية زيل أم سيي في النمسا
2- قرية واغرين في النمسا
3- قرية بوكيلدون في تشيلي
4- قرية دازهاي في الصين
5- قرية جينغتشو في الصين
6- قرية شواتشي في كولومبيا
7- قرية أجواريكو في الإكوادور
8- قرية أنغوشاغوا في الإكوادور
9- قرية جبال خنق في إثيوبيا
10- قرية ميستيا في جورجيا
11- كفركما في فلسطين
12- قرية سوريس زاهر في إيطاليا
13- قرية إيزولا ديل جيليو في إيطاليا
14- قرية أم قيس في الأردن
15- قرية كريل في المكسيك
16- قرية إل فويرتي في المكسيك
17- قرية قصر الخربات في المغرب
18- قرية مولاي بوزرتون في المغرب
19- قرية لاماس في بيرو
20- قرية الرقشي في بيرو
21- قرية كاستيلو نوفو في البرتغال
22- قرية بيونغسا – ري في جمهورية كوريا
23- قرية ريناري في رومانيا
24- مدينة العلا القديمة في المملكة العربية السعودية
25- قرية بوينج في سلوفينيا
26- قرية روبيت في إسبانيا
27- قرية القيزار في إسبانيا
28- قرية غوادالوبي في إسبانيا
29- قرية مورتن في سويسرا
30- قرية أندرمات في سويسرا
31- قرية بيرجي في تركيا
32- قرية ثاي هاي في فيتنام