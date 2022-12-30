انت الان تتابع خبر العراق خارج القائمة.. أفضل القرى في العالم خلال 2022: بينها 5 عربية والان مع التفاصيل





في حين قالت المنظمة إن حفل توزيع الجوائز سيقام في مدينة العلا بالسعودية في 27-28 فبراير/شباط 2023، عقب الاجتماع التقديمي الأول لشبكة منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى السياحية. بغداد - ياسين صفوان - وتم تقييم أفضل القرى السياحية المختارة من 18 دولة في قارات العالم الخمس، من قبل مجلس استشاري مستقل، على أساس عدة مجالات هي: (الموارد الثقافية والطبيعية، وتعزيز الموارد الثقافية والحفاظ عليها، والاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتنمية السياحية، وتحديد أولويات السياحة والبنية التحتية والاتصال والصحة والسلامة والأمن).في حين قالت المنظمة إن حفل توزيع الجوائز سيقام في مدينة العلا بالسعودية في 27-28 فبراير/شباط 2023، عقب الاجتماع التقديمي الأول لشبكة منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى السياحية. القرى العربية في قائمة أفضل القرى السياحية لعام 2022

وعلى الرغم من أن القرى العربية لم تأتِ من ضمن قائمة العشر الأوائل، فإن القائمة الموسعة شهدت وجود 5 قرى عربية في فلسطين والمغرب والأردن والمملكة العربية السعودية.



1- قرية "كفر كما" فلسطين (المرتبة الـ11 عالمياً)

كفركما، هي قرية شركسية، تقع بمنطقة الجليل الأوسط، وقد تمت إعادة تأسيسها في العهد العثماني عام 1867 من قبل الشركس "الأديغية" المهجَّرين من بلادهم شمال القوقاز.

أهم ما يميز هذه البلدة هو أن جميع سكانها من المسلمين "الشركس"، بينما يتحدث سكانها 4 لغات هي: "الشركسية، العربية، الإنجليزية، العبرية". كفركما، هي قرية شركسية، تقع بمنطقة الجليل الأوسط، وقد تمت إعادة تأسيسها في العهد العثماني عام 1867 من قبل الشركس "الأديغية" المهجَّرين من بلادهم شمال القوقاز.أهم ما يميز هذه البلدة هو أن جميع سكانها من المسلمين "الشركس"، بينما يتحدث سكانها 4 لغات هي: "الشركسية، العربية، الإنجليزية، العبرية".

2- قرية أم قيس في الأردن (المرتبة الـ14 عالمياً)

على بعد 28 كم من محافظة إربد، شمالي الأردن، تقع مدينة "أم قيس" الأثرية، المكان الذي يأسر زائريه بشواهد حاضرة على عمق التاريخ وعراقة الماضي. على بعد 28 كم من محافظة إربد، شمالي الأردن، تقع مدينة "أم قيس" الأثرية، المكان الذي يأسر زائريه بشواهد حاضرة على عمق التاريخ وعراقة الماضي. تاريخ موقع "أم قيس"، الأثري يعود للحقبة اليونانية باعتبارها من مدن الحلف الروماني، وتميزت بأنها مدينة الحكماء والفلاسفة، واشتهرت في ذلك الزمان بالعديد من الشعراء، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية. ومن أشهر شعرائها آرابيوس، الذي يخاطب زوار "أم قيس"، بكلمات محفورة على شاهد قبره، بالقول: "أيها المار من هنا، كما أنت الآن كنت أنا، وكما أنا الآن ستكون أنت، فتمتع بالحياة لأنك فانٍ". الإطلالة المتميزة لمدينة "أم قيس" الأثرية تنم عن بُعد فكر لمؤسسيها، فبمجرد الوصول إليها، يظهر أمام أعين زائريها نهر اليرموك وهضبة الجولان وبحيرة طبريا. "أم قيس" اسم أطلق منذ فترة لا تتعدى عشرات السنين، وقد تم اشتقاقه من الكلمة العثمانية "مكوس"، التي تعني الضرائب. عرفت "أم قيس"، أو كما يسميها أهل المنطقة "أم كيس"، في قديم الزمان باسم جدارا، وهي إحدى المدن اليونانية-الرومانية العشر (الديكابولس). ورد ذكر هذه المدينة للمرة الأولى سنة 223 قبل الميلاد كمركز عسكري وقلعة للبطالمة في مصر، حيث لعبت دوراً هاماً في أثناء الحروب التي استعرت بين قوات الإسكندر الأكبر للاستيلاء على سوريا.