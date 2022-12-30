انت الان تتابع خبر ​بوتين يدعو الرئيس الصيني لزيارة موسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ "في سياق ضغوط غير مسبوقة واستفزازات من الغرب، نحن ندافع عن مواقفنا المبدئية ونسعى لتعزيز التعاون بين القوات المسلّحة لروسيا والصين".

وأضاف في بداية الاجتماع لشي: "نتوقع زيارة منك، الرئيس العزيز، الصديق العزيز، نتوقع منك زيارة دولة في الربيع المقبل إلى موسكو"

وأضاف أن الزيارة "ستظهر للعالم مدى تقارب العلاقات الروسية الصينية".

وقال شي إن "الصين مستعدة لزيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا على خلفية ما وصفه بالوضع "الصعب" في العالم بأسره".

ويعقد الرئيسان لقاء اليوم عبر الفيديو سُمح للصحافة بمتابعة الجزء الأول منه قبل أن يتحوّل إلى اجتماع ثنائي مغلق.