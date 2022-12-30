السومرية تنشر التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الكويتي

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الخليج 365 – رياضة تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني العراقي لمواجهة نظيره الكويتي في المباراة الودية التي تجري في الساعة الثالثة ظهراً في ملعب الميناء الاولمبي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012