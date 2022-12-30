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السومرية تنشر التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الكويتي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442816-638079952369877744.jpg

2022-12-30 | 12:01

السومرية تنشر التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الكويتي

المصدر:

1,837 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة
تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني العراقي لمواجهة نظيره الكويتي في المباراة الودية التي تجري في الساعة الثالثة ظهراً في ملعب الميناء الاولمبي.

التشكيلة ادناه:

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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