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انت الان تتابع خبر السومرية تنشر التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الكويتي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442816-638079952369877744.jpg
تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني العراقي لمواجهة نظيره الكويتي في المباراة الودية التي تجري في الساعة الثالثة ظهراً في ملعب الميناء الاولمبي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-30 | 12:01
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الخليج 365 – رياضة
تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني العراقي لمواجهة نظيره الكويتي في المباراة الودية التي تجري في الساعة الثالثة ظهراً في ملعب الميناء الاولمبي.
التشكيلة ادناه:
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