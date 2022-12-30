شكرا لقرائتكم خبر عن تفائل فى ليفربول بصفقة بيلنجهام بعد تصريحات أنشيلوتي الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود حالة من التفائل الشديد داخل إدارة نادي ليفربول بإتمام التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلنجهام، لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، يأتي ذلك بعد تصريحات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، والذي أكد خلالها عدم وجود فرصة لضم صفقات جديدة.

وأضافت التقارير أن تصريحات مدرب الفريق المدريدي الأخيرة توحي بإنسحاب الريال من صفقة بيلنجهام، الأمر الذي يزيد من فرص فريق ليفربول فى الفوز بخدمات اللاعب خلال المريكاتو الشتوي القادم.



يورجن كلوب نقطة تحول الصفقة

وأفادت بعض المصادر أن المدرب الألماني يورجن كلوب نقطة تحول كبيرة فى تعديل وجهة بيلنجهام، حيث أن اللاعب أصبح منفتحًا للإستماع لعرض ليفربول، بعد أن كان متمسكًا بالإنتقال إلى ريال مدريد فقط فى الفترة الأخيرة.

حيث أكدت بعض المصادر أن كلوب قد أجري إتصالاته باللاعب من أجل إقناعه بالإنتقال إلى صفوف الريدز، فى وسط تخوف إدارة الفريق من فشل إتمام صفقة إنزو فرنانديز، الشئ الذي لقي قبول من النجم الإنجليزي من أجل التفاوض والنظر إلى الباقي العروض.



بيلنجهام لا يفضل المال يا يونايتد!

وذكرت بعض المصادر الصحفية مؤخرًا عن رفض اللاعب لعرض من اليونايتد فى وقت سابق، على الرغم من أن العرض المقدم كان يتفوق على الكثير من العروض المقدمة للاعب، الأمى الذي يؤكد أن اللاعب لا ينظر إلى المقابل المادي فقط فى إختيار وجهته.