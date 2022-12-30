شكرا لقرائتكم خبر عن بنفيكا تصدم أندية الدوري الإنجليزي حول رحيل فرنانديز فى يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر نادي بنفيكا البرتغالي بيان رسمي أكد خلاله أنه لا نية لرحيل نجم وسط الفريق إنزو فرنانديز فى الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد أن انتشرت فى الآونة الأخيرة أن أندية ليفربول واليونايتد أقتربت بشدة من ضم اللاعب خلال المريكاتو الشتوي القادم.

وأشارت بعض المصادر الصحفية أن رئيس نادي بنفيكا يفعل ذلك من أجل رفع سعر اللاعب وأن رحيله أصبح حتمي عن النادي البرتغالي بعد تألقه فى كأس العالم، بجانب أن رغبة اللاعب وطموحه أصبح مرتفعة بعد التتويج بالمونديال، وحصده جائزة أفضل لاعب شاب بالبطولة.



خطة اليونايتد لضم فرنانديز

وأكدت بعض المصادر أن اليونايتد يمتلك خطة بديلة فى حالة إذا ما كان الفريق البرتغالي لا يرغب فى رحيل نجمه الأرجنتيني بالفعل، حيث أن مسئولي الشياطين الحمر مستعدون لدفع قيمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب دون الرجوع إلى إدارة بنفيكا والحصول على موافقتهم.



موقف بنفيكا من مخطط اليونايتد

وفى سياق متصل، يسعي نادي بنفيكا البرتغالي إلى إلغاء قيمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب، لقطع الطريق أمام أندية اليونايتد وليفربول فى التفكير بتفعيل الشرط الجزائي، ومن ثم يصبح النادي البرتغالي المتحكم الرئيسي فى مستقبل إنزو القادم.