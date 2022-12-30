 روسيا البيضاء تستدعي السفير الأوكراني للاحتجاج

مينسك: قالت وزارة الخارجية في روسيا البيضاء إنها استدعت السفير الأوكراني للاحتجاج بعد أن قالت إنها أسقطت صاروخ دفاع جوي أوكراني فوق أراضيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أناتولي جلاز “طلبنا بأن تقوم أوكرانيا بتحقيق شامل في كل الملابسات المتعلقة بإطلاق الصاروخ ومحاسبة المسؤولين عن ذلك واتخاذ إجراءات شاملة لمنع تكرار مثل تلك الوقائع في المستقبل. (تكرار ذلك) قد يؤدي إلى تبعات كارثية للجميع”.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء إن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخا أوكرانيا من طراز إس-300 صباح اليوم الخميس خلال واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية الروسية ضد أوكرانيا منذ بدء الحرب.

في سياق متصل، استهدف الجيش الروسي عدة مناطق ومدن أوكرانيا بأكثر من 100 صاروخ، وتمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط كل الصواريخ الروسية الستة عشر التي استهدفت العاصمة كييف، الخميس، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في المدينة.

وكتب سيرغي بوبكو على تلغرام “رُصد ستة عشر صاروخا فوق كييف وتم إسقاطها كلها”.

وأضاف “ألحقت شظايا الصواريخ التي أسقطت أضرارا بثلاثة منازل وسيارة في حي دارنيتسكي وشركة صناعية في حي غولوسييفسكي وملعب للأطفال في حي بيتشيرسكي. وجرح ثلاثة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى”.

وقد استهدفت ضربات “مكثفة” بأكثر من 120 صاروخا روسيا مدنا أوكرانية عدة، بما فيها العاصمة كييف صباح الخميس، وفق ما أفادت القوات المسلحة والرئاسة في أوكرانيا.