انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تطلق حزمة من الإرشادات تزامناً مع احتفالات رأس السنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "لسلامة أبناءكم والحفاظ على الهدوء العام وللتقليل من الضوضاء المصاحبة لانفجارات الالعاب النارية فضلاً عن خطورتها عند الاستخدام الخاطئ يرجى أتباع الاتي:1- حث ابناءكم على عدم شراء الالعاب النارية والاسلحة البلاستيكية ذات الصجم لخطورتها مــــــــــــــــن خلال استخدامها الخاطئ.

2- في مناسبات الاعياد والافراح يكون استخدام هذه الالعاب النارية بأشراف الاباء او الكبار الأفضل الابتعاد عنها مطلقاًً.

3- ابدل ثقافة استخدام الاسلحة البلاستيكية بألعاب اخرى رياضية لتنميتها الروح العدائية لدى الاطفال .

4- في حالة اقتناءكم للألعاب النارية وخلال المناسبات ابعدها عن مصادر الطاقة خشية حصــول حوادث الحرائق.



5- الابتعاد كلياً عن العبث والمزاح بالألعاب النارية لخطورتها على الاماكن الحساسة في الوجه كما وأنها تكون أحد مصادر الحرائق.

6- تجنب واحذر الاستخدام الخاطئ لبعض الالعاب النارية ذات الاحجام الكبيرة لتسببها بقطع الابهام أو السبابة وهي من الاصابات الخطرة.

7- يجب على التجار خزن الالعاب النارية بمخازن ذات مواصفات خاصة خشية تعرضــــــها لأي شـرارة وبالتالي انفجارها.

8- يجب تأمين متطلبات الدفاع المدني في المخازن والتي يتم خزن الالعاب النارية فيها وكـذلك العجلات الناقلة لهذه الالعاب.

9- لا تترك مطلق الحرية للأطفال للعب بالألعاب النارية او الاسلحة البلاستيكية.

10- حفاظك على هدوء جيرانك مبدأ من مبادئ التعايش السلمي بين المواطنين.

11- ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني ومن مختلف الشبكات في حصول اي طارئ لا سمح الله.

