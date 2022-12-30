انت الان تتابع خبر خلال 2022.. جردة بترند العراق على السوشيال ميديا: "سمنة أيناس" ورحيل النواب أبرزها والان مع التفاصيل





*كانون الثاني: قتل مراهقة

وفي بداية عام 2022 ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بحادثة مقتل الشابة شهد العيساوي، على يد والدها، اليوتيوبر محمد العيساوي، في حادثة أثارت غضباً واسعاً، ومطالبات بإنزال أقصى العقوبات بحق والدها، الذي هرب من القوات الأمنية. بغداد - ياسين صفوان - ومن بداية بطور حزين وقتل وقصف وتنمر الى نهاية ببسمة بصرية والتي تعتبر عنوان الفرح والبهجة في المحافظة، وبعد أكثر من 40 عاماً عاد حلم العراق الرياضي الى البصرة، فخليجي 25 كان بمثابة هدية القرن للشعب العراقي والجماهير الرياضية المتعشطة لاستنشاق الهتافات الكروية.وفي بداية عام 2022 ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بحادثة مقتل الشابة شهد العيساوي، على يد والدها، اليوتيوبر محمد العيساوي، في حادثة أثارت غضباً واسعاً، ومطالبات بإنزال أقصى العقوبات بحق والدها، الذي هرب من القوات الأمنية.





*عريس يقع في شباك الخدع

وفي حادثة أخرى، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو متداول في حفل زفاف عريس عراقي تفاجأ باستبدال عروسته في يوم الزفاف فكانت ردة فعله صادمة، حيث خرج من غرفة معيشته وطلب من عائلته أن يعودوا بها الى أهلها. وأطلق نشطاء عراقيون هاشتاغ #حق_شهد_العيساوي للتعبير عن تضامنهم مع الفتاة، البالغة من العمر نحو 15 عاماً، وسط مطالبات بتعديل القوانين، التي تتضمن مسائل الشرف وغيرها، في ظل تفاقم المشكلات العائلية، واعتماد الكثير من مرتكبي تلك الجرائم على تلك المواد القانونية.وفي حادثة أخرى، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو متداول في حفل زفاف عريس عراقي تفاجأ باستبدال عروسته في يوم الزفاف فكانت ردة فعله صادمة، حيث خرج من غرفة معيشته وطلب من عائلته أن يعودوا بها الى أهلها. وعلق العريس في الفيديو قائلا: لقد تم استبدال عروسي، فعند الخطوبة رأيتها جميلة جداً ولكن الان هي فتاة ليست جميلة بحسب وصفه. وبعد أن أكتشف وقوعه في فخ الاحتيال والخدع، فما كان عليه الا أن يترك حفل الزفاف. *شباط: الموت يغيب "طارق حرب" على الحان طور المحمداوي

في صباح يوم 2/2/2002، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الخبير القانوني العراقي طارق حرب، في العاصمة بغداد.

وجاءت وفاة الخبير القانوني طارق حرب إثر نوبة قلبية، أصيب بها فجر اليوم الاربعاء (2 شباط 2022). *آذار: تبخر حلم كأس العالم

وشهد يوم 30 من شهر مارس، أجواء من خيبة الأمل والانتقادات بعد تبخّر حلم العراق ببلوغ نهائيات كأس العالم في كرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، إذ كان يمنّي أبناء الرافدين النفس بالعبور إلى الملحق الآسيوي على أقل تقدير وتحقيق حلم منتظر منذ أكثر من 36 عامًا لخوض غمار المونديال. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل عكست "صدمة" وغضب العراقيين، فعمدوا إلى نشر صور المنتخب العراقي الذي حقق حلمهم بالوصول إلى مونديال 1986. *مقتل "تيك توكر" يثير ضجة واسعة

وفي بداية شهر مارس، تفاعلت مواقع التواصل في أربيل على واقعة مقتل الشابة إيمان سامي، أو(ماريا سامي) كما أسمت نفسها لاحقاً، عقب العثور عليها مقتولة في شارع عام، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكردي ردود أفعال واسعة استنكارا لظاهرة قتل النساء خاصة. وبحسب المعلومات فإن "الفتاة اسمها إيمان سامي، لكنها كانت تعمل باسم "ماريا" على مواقع التواصل خاصة في تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة لنقد المظاهر الاجتماعية التي اعتبرتها "متخلفة" و "منافية للتحضر". *نيسان: اختفاء بحيرة ساوه

بداية شهر نيسان، أثارت صور ومقاطع فيديو تظهر اختفاء بحيرة ساوة الطبيعية والشهيرة بمحافظة المثنى (جنوبي البلاد) بسبب الجفاف الذي يعصف بالبلاد صدمة لدى الشارع العراقي.

وعبّر العراقيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي عن صدمتهم وحزنهم لما شاهدوه من صور لبحيرة ساوة، في حين حذر مراقبون ومتخصصون من خطورة الجفاف الذي يعصف بالبلاد. * ايار: ليلة من ليل البنفسج تخطف الشاعر مظفر النواب

ونزل خبر وفاة الشاعر الكبير مظفّر النوّاب يوم 20/5/2022، كالصاعقة على العراقيين عندما توفيه عن عمر 88 عاماً في مستشفى في الإمارات إثر صراع مع المرض، ما أثار حزنا عبّر عنه كثيرون في العراق والبلدان العربية الاخرى عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واستعاد العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من قصائد النواب التي كان لها تأثير كبير في الشعر العربي والشعر الشعبي العراقي، معربين عن حزنهم لفقده. *اعتقال "جوجو دعارة"

اكتظت مواقع "التواصل الاجتماعي" في العراق، بتدوينات وتغريدات عن "جوجو دعارة"، بعد القبض عليها من قبل القوات الامنية.

التفاعل جاء بشكل إيجابي؛ لأن "جوجو دعارة"، تعرف بأنها صاحبة أكبر شبكة "ابتزاز ودعارة" في العراق، لكن الكثير من المتفاعلين عبّروا عن خشيتهم من إمكانية إطلاق سراحها. *انتهاك حقوق الحيوان

وفي مشهد صارخ أخر انتهك حقوق الحيوان أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث شهدت إحدى الكليات الأهلية، إقدام طالب على قطع رأس حمامة "بيده" داخل الحرم الجامعي أمام أنظار الطلاب، وظهر الطالب في مقطع فيديو، وهو يطلب من زملائه تصويره بينما يضحك متفاخراً بتوثيق مشهد إعدامه للطير، بتلك الصورة "المريعة" المجردة من الرحمة والإنسانية. واثارت موجة غضب حادة أمام هوس جلب المتابعين وحال انتشار المقطع في مواقع التواصل انهالت تعليقات النشطاء التي أشعلت موجة غضب حادة استفزت مشاعر العراقيين، معربين عن أسفهم لحال الشباب الجامعي الذي يفترض أن يكون جيل المستقبل المزهر أن يصيبه هوس جلب المتابعين من خلال تصرفات لا أخلاقية تصل لحد قتل الحيوان. *حزيران: اكتشافات قديمة

وفي بداية حزيران ساعد موسم الجفاف الذي اجتاح العراق مؤخرا، علماء الآثار الألمان والعراقيين في اكتشاف مدينة "زاخيكو القديمة" في بحيرة سد الموصل، التي تعود إلى العصر البرونزي، وكان الأمر بمثابة سباق مع الزمن قبل أن تغمرها المياه مرة أخرى. ورغم أن موسم الجفاف كان بمثابة نذير شؤم للعراقيين، إلا أنه الأمر حمل في طياته بصيصا من الأمل في الكشف عن كنوز العراق التاريخية حيث ساعد انخفاض منسوب المياه في ظهور بقايا مدينة عمرها 3400 عام على حافة السد بعد أن غمرتها المياه لعقود. *تموز: دماء زاخو "المهدورة"

أثار مشهد القصف التركي يوم 20/7/2022 على مصيف زاخو جنون العراقيين، فالأحذية المتروكة على الأرض، والكراسِ المبعثرة في جدول المياه، والدماء الجافة على الأرض، كانت كما لو أن الزمن توقف. وندد جزء كبير من الطبقة السياسية العراقية بما حصل، كما أثار الأمر الغضب الشعبي في العراق حيث تظاهر المئات في مختلف مناطق البلاد، في احتجاجات تخلل بعضها حرق للعلم التركي. * آب: السفير وراغب علامة

أثارت صور للفنان اللبناني راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن، جدلًا واسعا في العراق دفع وزارة الخارجية لاستدعائه، وهو ما أثار بدوره استياء نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان.

شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.

أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامة pic.twitter.com/ZyEQiENxm1 — RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022 — RaghebAlama (@raghebalama) نشر الفنان اللبناني راغب علامة في يوم 20/8/2022 تغريدة مصحوبة بصور أعرب فيها عن شكره للسفير العراقي، قائلا: "شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن حيدر منصور العذاري وزوجته ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة". وتسببت حملة الانتقادات الموجهة إلى راغب علامة وسفير العراق في الأردن، بحذف السفير لحسابه عبر تويتر، فيما اكتفى راغب علامة بتحويل حسابه ليصبح خاصا. *كيف تعامل القيصر مع موقف محرج؟

وعلى صعيد متصل، تعرض النجم كاظم الساهر، في يوم 10/8/2022 لموقف تكرر أكثر من مرة في حفلاته الغنائية، وهو اقتحام إحدى معجباته للمسرح، حيث كان يحيي حفله الغنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من التعليقات على صورة المعجبة مع النجم العراقي، معتبرين أنه تصرف يضايق الفنان خصوصاً أنه جاء بشكل مفاجئ، مشيدين برد فعل الساهر. *السمنة والفنانة ايناس طالب

أثار تقرير لمجلة عن السمنة في الدول العربية جدلا واسعا، بعد تضمنه صورة للممثلة العراقية، إيناس طالب، باعتبارها مثالا للجمال الذي تنشده النساء في المنطقة.

وانتقد كثيرون إرفاق صورة طالب بالتقرير، الذي جاء تحت عنوان "لماذا النساء أكثر سمنة من الرجال في العالم العربي". وأثار المقال انتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونددت به جماعات حقوقية محلية. *ايلول: رصاصة اجنبية تقتل "زينب عصام"

أثارت حادثة مقتل الفتاة زينب عصام (15 عاما) يوم 19/9/2022، في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد برصاصة طائشة موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، واتهم سياسيون وناشطون القوات الأميركية بقتل الفتاة أثناء التدرب في معسكر قريب. واتهم سياسيون ومدوّنون عراقيون القوات الأميركية بقتل زينب، وكان من أبرز التغريدات حول الموضوع تلك المنسوبة للأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، التي طالبت بتحقيق فوري في حادثة مقتل الفتاة. *وجبة الفلافل والـ90 مريض

وفي حادثة اخرى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتسمم نحو 90 شخصا في محافظة ميسان نتيجة "وجبة الفلافل" في حادثة هي الثانية من نوعها في المحافظة خلال أقل من عام". وتنتشر مطاعم الفلافل بشكل كبير في أغلب المحافظات العراقية؛ إذ تعد من الأكلات الشعبية الرائجة، وتعد أكلة متكاملة من ناحية الجمع بين القيمة الغذائية العالية والكلفة القليلة؛ وهو ما يجعلها قريبة لأصحاب الدخل المحدود. *تشرين الاول: سعدون الساعدي يحرج التربية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 19/10/2022، بمقطع مصور للمطرب الشعبي سعدون الساعدي اثناء تواجده في احدى مدارس جنوب شرقي العاصمة بغداد، وهو يغني "صمون 10 بألف"، حيث انتقد مدونون كثر تواجد الساعدي في مدرسة خاصة بالبنات وهو بعيد عن الفعاليات التربوية التي يفترض قيامها في المدارس، فيما طالب بعضهم وزارة التربية بفتح تحقيق عاجل بالحادثة ومعاقبة المسؤولين عن المدرسة لعدم تكرار هكذا افعال مستقبلا لضبط العملية التربوية في مدارس البلاد.

*تشرين الثاني: عراقي يحضر كأس العالم بمجوهرات والدته

وشهد شهر تشرين الثاني حادثة طريفة احتلت مواقع التواصل الاجتماعي عندما قام مشجع عراقي ببيع مجوهرات والدته لحضور مونديال قطر.

وكتب الشاب العراقي "عدي" في لافته له خارج الملاعب القطرية، "أمي الغالية أنا اسف.. حينما اعود سأشرح لكي لماذا بعت مجوهراتك.. انه كأس العالم". *يونس محمود والنحس

أثارت تحليلات وتوقعات يونس محمود سخطاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما رشح جميع المنتخبات العربية للفوز والعبور الى دوري الـ 16، الا منتخب المغرب، فلم يرشحه الى الوصول لدور الثمن، فجاءت النتائج عكسية، حيث أن المنتخب المغربي هو العربي الوحيد الذي بلغ دور الـ 16 في مونديال قطر. وعندما سُأل يونس في برنامج "الكأس" عن توقعاته الخاطئة، رد بطريقة طريفة، حيث قال، "أنا لم أرشح المنتخب المغربي للتأهل لدور الـ 16 فقط كي ابعد "العين" عنهم، ولا اجعلهم تحت الضغط". *كانون الأول: المعلمة العراقية

ومع نهاية العام، حظي مقطع فيديو يعود لمعلمة وطفل بتفاعل وانتشار واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما يحمل من معانً إنسانيّة باتت مفقودة عند الكثيرين. وبحسب الفيديو المتداول، ظهر تلميذ في المرحلة الابتدائية وهو يبكي داخل الفصل أمام زملائه، حيث يقف أمام اللوح في محاولة منه لكتابة أرقام رياضية، إلا أنه لم يتمكّن من التغلب على خوفه أمام التلاميذ. وبأسلوب مؤثّر، دعمت المعلمة تلميذها جاهدةً في السيطرة على مخاوفه ومساعدته في التحلي بالثقة في النفس أمام باقي الطلاب، وطلبت منه فتح دفتره بذاته والكتابة عليه، وفق اللقطات المتداولة. *ختام العام.. خليجي 25 بالبصرة

ومن جهة أخرى يستعد العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص خلال شهر كانون الاول بعد أكثر من 40 عاما لاستضافة بطولة "خليجي 25" في مدينة البصرة، للمرة الثانية في تاريخه. وكثف الاتحاد العراقي لكرة القدم العمل بصورة كبيرة من اجل إنجاز جميع ترتيبات إقامة القرعة، إذ تم تشكيل لجان خاصة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة أو محافظة البصرة، للعمل على تهيئة جميع متطلبات نجاح الحدث المرتقب.

*ضحية الانتقادات

ومع ختام عام 2022، أثار خبر غناء المطرب الشعبي سعدون الساعدي في حفل افتتاح مباراة المنتخب العراقي ونظيره الكويتي قبيل انطلاق بطولة خليجي 25 بالبصرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سارع الاتحاد العراقي لكرة القدم بالنفى ليسقط حلم "الساعدي" ضحية الانتقادات.