انت الان تتابع خبر ضباب وفرصة لهطول الأمطار.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس اليوم الجمعة في جميع مناطق البلاد، سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس".

وأضاف البيان، أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والأنبار وكربلاء المقدسة و ميسان17 ، دهوك وأربيل 14، النجف الأشرف والناصرية وبابل 18، المثنى والبصرة 19".



وأشار الى، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجياً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا في المنطقة الجنوبية".

وتابع، أن "طقس الأحد سيكون في المنطقة الوسطى صحواً يتحول الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق".



وأوضح، أن "الأثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً يتحول الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت البيان إلى، أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء القادم في المنطقة الوسطى الطقس سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".