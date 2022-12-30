انت الان تتابع خبر في سبعينيات القرن الماضي.. قصة حب أسطورية لبيليه وفنانة مصرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442788-638079861590466003.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-30 | 09:05
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الخليج 365 – رياضة
تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن قصة حب جمعت بين الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، والفنانة المصرية الكبيرة زبيدة ثروت في سبعينيات القرن الماضي.
تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن قصة حب جمعت بين الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، والفنانة المصرية الكبيرة زبيدة ثروت في سبعينيات القرن الماضي.
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