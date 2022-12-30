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في سبعينيات القرن الماضي.. قصة حب أسطورية لبيليه وفنانة مصرية

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2022-12-30 | 09:05

في سبعينيات القرن الماضي.. قصة حب أسطورية لبيليه وفنانة مصرية

1,071 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن قصة حب جمعت بين الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، والفنانة المصرية الكبيرة زبيدة ثروت في سبعينيات القرن الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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