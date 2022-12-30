في سبعينيات القرن الماضي.. قصة حب أسطورية لبيليه وفنانة مصرية

الخليج 365 – رياضة

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن قصة حب جمعت بين الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، والفنانة المصرية الكبيرة زبيدة ثروت في سبعينيات القرن الماضي.

