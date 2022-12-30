انت الان تتابع خبر بولندا تحذر.. التناقضات بين تايوان والصين تنذر بحرب "عالمية ثالثة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كفاشنيفسكي في مقابلة أجرتها معه قناة "بولسات" البولندية: "منذ بداية النزاع في أوكرانيا، تغير العالم بشكل كبير. لقد كانت هذه نهاية حقبة وبداية عهد جديد غير واضح الملامح".

وأضاف أن من العناصر الأخرى التي تسهم في تدمير النظام العالمي القديم انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة والتناقضات بين الصين وتايوان.



وحذر الرئيس البولندي الأسبق من أن أي صراع صغير قد يتطور إلى صراع عالمي، وقال: "حقيقة أننا نتحدث عن بداية الحرب العالمية الثالثة أمر مرعب. لكن هذا احتمال واقعي بالنسبة لنا".

وسبق أن حذرت موسكو من أن الحرب العالمية الثالثة نووية الطابع باتت أقرب من أي وقت مضى، وأكدت على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع الانزلاق نحو هذا السيناريو، إلا أن عدم حصولها على الضمانات الأمنية سيؤدي إلى استمرار التوتر إلى أجل غير مسمى.

