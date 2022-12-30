شكرا لقرائتكم خبر عن مبادئ إلزامية لمقررى لجان الحوار الوطنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد كتيب الإرشادات الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين، والمشاركين بجلسات الحوار الوطنى، وجاءت المبادئ التي يجب أن يلتزم بها المقررين كالآتى:

1 إذا أردت مساعدة أحد، فاستمع وانصت له، فصوت الجميع داخل الحوار الوطني مسموع.

2 العملية الحوارية ليست حوارا سجاليا بين رؤى متنافسة، وليس تفاوضيا للتسوية بين رؤى متناقضة.

3 لن نترك أحدا خلفنا ومخرجات الحوار الوطني تضمن حق الجميع في التنمية دون استثناء أو تميز.

4 التفهم، وليس الاقناع.

5 مصر أولاً.. فعلى طاولة الحوار ننحي انتماءاتنا جانبا ونقدم مصلحة الوطن.

وأكد كتيب الإرشادات الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى ضرورة أن يلتزم المشاركون فى الحوار الوطنى بالقيم الآتية:

- الاحترام المتبادل: تقبل الآخر وتفهم وجهة نظره وتقبل الاختلاف.

- التعاون: تكاتف الجهود لوضع الخطط والحلول والبحث عن الأهداف المشتركة.

- المشاركة: أن يعرض كل طرف مشارك رأيه بحرية وأمانة فى كل ما لديه من معلومات وبيانات ورؤى الالتزام.

- الاستمرارية: ما يتم التوافق عليه هو مسئولية الجميع وعلى الجميع التعاون والالتزام بتنفيذ مخرجاته ومواصلة العمل عليه.

- المرونة: وجود قدر من التفاهم والرغبة فى التفهم لوجهات النظر المختلفة متجاوزين الاختلافات الأيدولوجية والثقافية والسياسية .