انت الان تتابع خبر انتخاب أول "مثلي" لرئاسة الكنيست في إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم انتخاب أوحانا الذي دخل البرلمان في العام 2015، بأغلبية 63 صوتا، فيما صوت خمسة نواب ضد القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت، وينتمي أوحانا إلى "حزب الليكود".

وفي العام 2019، أصبح أوحانا أول رجل مثلي يشغل منصبا وزاريا إذ تولى حقيبة العدل في حكومة نتنياهو السابقة.



وكانت الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها قد أقرت قانونا يحظر ما يسمى "علاج تحويل المثليين" مع منح حقوق تأجير الأرحام للجميع.