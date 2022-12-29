شكرا لقرائتكم خبر تركيا: لا مشاكل مع مصر.. والسوريون سيعودون لوطنهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عدم وجود أي مشاكل في العلاقات بين بلاده ومصر، وقال «وتيرة السرعة والبطء في التطبيع مع مصر ليس لها علاقة بالانتخابات المقبلة في تركيا».

ونفى الوزير التركي وجود أي عوائق حاليا في مسار التطبيع بين أنقرة والقاهرة، مؤكدا مواصلة البلدين الحفاظ على مبدأ عدم المعاداة في المحافل الدولية، مؤكدا على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية.

وقال في أنقرة أس، «إن النظام السوري يرغب في عودة السوريين إلى بلادهم»، مؤكدا أنه من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم.

وفيما يخص الاجتماع الثلاثي في موسكو، بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، وصفه تشاووش أوغلو بـ «المباحثات المفيدة»، وأكد على ضرورة وأهمية التواصل مع النظام السوري لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ولضمان عودة آمنة للاجئين.

ونفى أن يكون قد تم عقد لقاء مع رأس النظام السوري، قائلا «لم يتم لقاء مع (الرئيس السوري بشار) الأسد على مستوى الوزير ولا على أي مستوى سياسي آخر.»