نصف الفلسطينيين في الشتات و1.7 مليون داخل إسرائيل

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وذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في تقرير، أن الفلسطينيين يتوزعون بواقع 5.4 ملايين داخل الأراضي الفلسطينية على حدود 1967، بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4% مع نهاية العام الحالي.ولا يزال حوالي 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، منهم 6.4 ملايين في الدول العربية، ونحو 761 ألفا في دول أجنبية، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل.
وأوضح التقرير أن نسبة الأفراد أقل من 14 عاما في نهاية 2022 تقدر بحوالي 38% من مجمل السكان في فلسطين، بواقع 36% في الضفة الغربية، و41% في قطاع غزة.
ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، إذ قدرت نسبتهم في نهاية 2022 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.
وحسب التقرير، فإنه رغم التعافي التدريجي في أداء الاقتصاد الفلسطيني، خلال النصف الأول من 2022، والارتفاع الذي سجل في عدد العاملين بمعظم الأنشطة الاقتصادية، إلا أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا.
ويعود الارتفاع في معدل البطالة إلى الارتفاع الكبير في معدلات البطالة في قطاع غزة، إذ ما يقارب من نصف المشاركين في القوى العاملة 45% هم عاطلون عن العمل، مقارنة مع حوالي 14% في الضفة الغربية، وما زال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الذكور والإناث، 21% بين الذكور و39% بين الإناث.
الفلسطينيون بنهاية 2022
- 6.4 ملايين في الدول العربية
- 5.4 ملايين داخل فلسطين
- 1.7 مليون داخل إسرائيل
- 761 ألفا في دول العالم غير العربية
- %45 عاطلون عن العمل بغزة
- 14.3 مليونا عدد السكان بنهاية العام الحالي
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