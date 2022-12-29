شكرا لقرائتكم خبر نصف الفلسطينيين في الشتات و1.7 مليون داخل إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير فلسطيني رسمي أمس بأن عـدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية 2022 بلغ حوالي 14.3 مليون فلسطيني.

وذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في تقرير، أن الفلسطينيين يتوزعون بواقع 5.4 ملايين داخل الأراضي الفلسطينية على حدود 1967، بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4% مع نهاية العام الحالي.

ولا يزال حوالي 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، منهم 6.4 ملايين في الدول العربية، ونحو 761 ألفا في دول أجنبية، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل.

وأوضح التقرير أن نسبة الأفراد أقل من 14 عاما في نهاية 2022 تقدر بحوالي 38% من مجمل السكان في فلسطين، بواقع 36% في الضفة الغربية، و41% في قطاع غزة.

ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، إذ قدرت نسبتهم في نهاية 2022 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

وحسب التقرير، فإنه رغم التعافي التدريجي في أداء الاقتصاد الفلسطيني، خلال النصف الأول من 2022، والارتفاع الذي سجل في عدد العاملين بمعظم الأنشطة الاقتصادية، إلا أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا.

ويعود الارتفاع في معدل البطالة إلى الارتفاع الكبير في معدلات البطالة في قطاع غزة، إذ ما يقارب من نصف المشاركين في القوى العاملة 45% هم عاطلون عن العمل، مقارنة مع حوالي 14% في الضفة الغربية، وما زال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الذكور والإناث، 21% بين الذكور و39% بين الإناث.

الفلسطينيون بنهاية 2022

