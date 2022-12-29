شكرا لقرائتكم خبر عاهل الأردن يحذر من انتفاضة جديدة وانهيار السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من اندلاع انتفاضة جديدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يكون في صالح الإسرائيليين ولا الفلسطينيين.

وفي مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، قال العاهل الأردني: «لا بد أن نشعر بالقلق حيال قيام انتفاضة جديدة، وإن حصل ذلك، فإنه قد يؤدي إلى انهيار كامل، وهذا أمر لن يكون في صالح الإسرائيليين ولا الفلسطينيين»، مبينا أن «الجميع في المنطقة قلقون للغاية، ومنهم موجودون في إسرائيل، ويتفقون على ضرورة الحيلولة دون حصول ذلك».

وردا على سؤال بخصوص عودة بنيامين نتنياهو للسلطة في إسرائيل، وما وصفه معلقون أردنيون بأنه أسوأ كابوس بالنسبة للأردن، قال إن للإسرائيليين الحق في اختيار قادتهم، «وسنعمل مع الجميع طالما أننا سنتمكن من جمع كل الأطراف معا، فنحن على استعداد للمضي قدما»، وفقا لمقتطفات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وفي إجابته عن سؤال بشأن ما إذا كان الوضع الراهن ودور الأردن، بصفته الوصي على الأماكن المقدسة في القدس، مهددين بسبب التوقعات المرتبطة بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، قال الملك: إن «هناك دوما أشخاصا يحاولون الدفع باتجاه ذلك، وهذا مصدر للقلق، ولكن لا أعتقد أن هؤلاء الأفراد تحت أنظار الأردن فقط، بل هم تحت أنظار المجتمع الدولي».

وأضاف: «نحن نعيش في منطقة صعبة، وهذا أمر اعتدنا عليه، وإذا أراد جانب ما أن يفتعل مواجهة معنا، فنحن مستعدون جيدا، ولكن أود دوما أن ننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس».

وتابع قائلا: «وفي المقابل، لدينا خطوط حمراء، وإذا ما أراد أحد تجاوز هذه الخطوط الحمراء، فسنتعامل مع ذلك، ولكن ندرك أن كثيرا من الجهات في إسرائيل يشاركنا القلق».