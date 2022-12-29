شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تكذب تشكيل حكومة ليبية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تخطيط المبعوث الأممي، عبدالله باثيلي، للإعلان عن خارطة تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وأكدت البعثة في بيان، أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة.