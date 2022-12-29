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الأمم المتحدة تكذب تشكيل حكومة ليبية جديدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تخطيط المبعوث الأممي، عبدالله باثيلي، للإعلان عن خارطة تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وأكدت البعثة في بيان، أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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