11 إرهابيا في أيدي الأمن العراقي

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وقالت خلية الإعلام، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس «إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك وميسان، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا مطلوبين للقضاء وفق أحكام الإرهاب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت خلية الإعلام الأمني بالعراق أمس بأن الاستخبارات العسكرية أطاحت بـ11 إرهابيا في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك وميسان.وقالت خلية الإعلام، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس «إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك وميسان، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا مطلوبين للقضاء وفق أحكام الإرهاب.

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