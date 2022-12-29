شكرا لقرائتكم خبر تعليق برامج أممية بعد حظر عمل النساء بأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، تعليق بعض البرامج «ذات الأهمية الزمنية» في أفغانستان موقتا، عقب الحظر الذي فرضته حركة طالبان على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية.

وقالت في بيان، إن منع النساء من العمل الإنساني في أفغانستان «له عواقب فورية تهدد الحياة لجميع الأفغان»، ودعت طالبان إلى إلغاء الحظر.

وأضافت اللجنة، التي تجمع بين 18 من المنظمات التابعة وغير التابعة للأمم المتحدة، وهي أعرق منتدى تنسيق إنساني في الأمم المتحدة، «بينما تواصل المنظمات الإنسانية التواصل مع السلطات الفعلية، لا يمكننا تجاهل القيود التشغيلية التي تواجهنا الآن كمجتمع إنساني».