مسيرات كاميكازي تضرب الجيش الأوكراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت موجة جديدة من الهجمات، بما يسمى طائرات «كاميكازي» المسيرة ضد أوكرانيا، مساء أمس الأول. ووجهت الطائرات المسيرة ضد أهداف في جنوب وشرق البلاد، حسبما ذكر الدفاع الجوي الجنوبي الأوكراني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأضاف أنه تم إسقاط 5 طائرات مسيرة في منطقة دنيبرو، قائلا: «دعونا نبقى في مزاج احتفالي». وأضاف أنه تم إسقاط 5 طائرات مسيرة في منطقة دنيبرو، قائلا: «دعونا نبقى في مزاج احتفالي». وقال، إن الطائرات المسيرة حلقت في مجموعات عدة فوق منطقة دونيتسك وزابوريجيا وخاركيف. كما سجل مراقبون رحلات جوية في اتجاه أوديسا، ووفقا للتقارير تم إسقاط كثير منها.

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