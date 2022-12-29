إضراب عمال النظافة في بريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل في بريطانيا أن عمال النظافة في السكك الحديدية يعتزمون بدء أول إضراب عن العمل، بسبب الخلاف حول قضايا، منها ضعف الأجور.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس، أن أعضاء النقابة الذين يعملون بعقود لحساب شركات خاصة لتنظيف القطارات لدى كثير من شركات السكك الحديدية، سيشاركون في الإضراب.

وسيضرب عمال النظافة في محطة سكك حديد «دوكلاند لايت ريلواي» يومي 30 و31 ديسمبر، بسبب الأجور وجداول نوبات وظروف العمل.