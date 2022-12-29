حقن الموت الحوثية تعود للواجهة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت قضية الدواء الملوث «حقن الموت»، الذي تم تهريبه عبر قيادات حوثية بارزة إلى صنعاء وأعطي لعدد من الأطفال المصابين بالسرطان مما أدى لوفاتهم، إلى الواجهة من جديد، وحذرت منظمة الصحة العالمية من عقار دوائي ملوث موجود في اليمن، داعية إلى سحبه فورا من الأسواق.

ونبهت المنظمة في بيان إلى وجود دفعة ملوثة من منتج «ميتوتريكسات» بعيار 50 ملجم، في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، وأشارت إلى العثور على الدفعة الملوثة في اليمن ولبنان، بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء، في تأكيد قاطع ينفي مزاعم الميليشيات الحوثية، التي سبق واتهمت صيادلة ببيع الدواء بشكل فردي، رغم أنه يتم تهريبه خلال مسؤولين كبار في الميليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا، يملكون شركات دوائية.

وشددت على «ضرورة الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول، ومنع إلحاق الأذى بالمرضى»، وطلبت زيادة الترصد والتوخي للحذر على مستوى سلاسل التوريد بالبلدان والأقاليم، التي يحتمل تأثرها بهذا المنتج، كما نصحت المنظمة بزيادة المراقبة على مستوى الأسواق غير النظامية.

وكان هذا العقار الذي ينحصر استخدامه في لبنان واليمن، بما يشير إلى الاتجار به عبر الميليشيات «الحوثيون وحزب الله»، التابعة لإيران رغم خطورته، أودى بحياة أكثر من 18 طفلا في صنعاء حقنوا بهذا العقار، الذي تشرف على تهريبه شركات حديثة أنشأتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لإغراق البلاد بالأدوية المهربة والسيطرة على السوق الدوائية.

وفي سبتمبر الماضي، أقرت الميليشيات الحوثية بإصابة أكثر من 827 طفلا بمرض شلل الأطفال، وبنسبة 52% في الفئات العمرية دون سن 3 سنوات، خلال الأشهر الـ8 الماضية من العام الحالي.

من جانب آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية في اليمن، نزوح أكثر من 60 ألف يمني منذ مطلع 2022، وأكدت في تقريرها الأسبوعي، أنها سجلت نزوح 10.090 أسرة، تتكون من 60.540 فردا منذ مطلع العام الحالي وحتى 24 ديسمبر 2022.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أنها رصدت خلال الفترة من (18 ـ 24) ديسمبر 2022، نزوح 73 أسرة (438 فردا)، نزحوا مرة واحدة على الأقل. وأشارت إلى أن محافظة مأرب لا تزال الوجهة الأكثر تفضيلا للنازحين، حيث استقبلت 39 أسرة نازحة، نشأت فيها معظم الحالات من إب ومأرب (نزوح داخلي)، تليها الضالع بـ14 أسرة، نشأت معظم حالات النزوح فيها من تعز والضالع (نزوح داخلي)، ثم محافظة الحديدة التي سجلت نزوح 13 أسرة، كلها نزوح داخلي.

إلى ذلك، تُوفي مختطف يمني، تحت التعذيب في أحد سجون ميليشيات الحوثي، في محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن، وذلك بعد ساعات على اختطافه. وقال مصدر محلي إن المواطن يحيى هشول الثماني، وهو من أبناء مديرية سحار محافظة صعدة، قُتل تحت التعذيب في سجن للميليشيات، في قسم منطقة الطلح، بمدينة صعدة مركز المحافظة.

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