شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد بدوي: الاهتمام بذوى الهمم نابع من إرادة وطنية خالصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب خالد بدوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدعم الذي تناله فئة ذوي الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بـ الدعم غير المسبوق لأنه جاء نابعا من إرادة وطنية خالصة تهدف للارتقاء بجودة حياة كافة المواطنين.

وتابع "بدوي" في بيان صدر عنه، أن الاهتمام بفئة ذوي الهمم في لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، يأتي بمقدمة أولويات اللجنة، مشيرا إلى ان هذه الفئة بمثابة كنز كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي نوفر كافة أوجه الدعم لاستغلاله بالشكل الذي يضمن استفادة كافة الأطراف.

واستطرد "عضو رياضة النواب"، أن لجنة الشباب ستكثف مجهوداتها خلال الفترة القادمة من أجل بلورة تشريع يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة لفئة ذوي الهمم بما يضمن تشجيعهم ودمجهم بالمنظومة الرياضية بالشكل المرضي والملائم لهم.

وأوضح "النائب خالد بدوي"، أن جهود الدولة لدعم ذوي الهمم لا حصر لها، ومنوها ان دعمهم في مجال الرياضة يستحق الاشادة حيث تقوم وزارة الشباب والرياضة بتخصيص برامج ومشروعات متنوعة لهم بالعديد من المجالات الرياضية والثقافية والفنية ناهيك عن تنفيذ مشروعات وبرامج الدمج بينهم وبين نظرائهم من الأسوياء في مختلف أنحاء الجمهورية.

واختتم "بدوي"، حديثه معربا عن سعادته البالغة لما شهدته النسخة الرابعة من احتفال قادرون باختلاف، حيث تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي معهم وتلبية كافة رغباتهم وإعطائهم الأمل للمستقبل بشأن ممارسة حياتهم بالشكل المطلوب والطبيعي دون أن يشعروا بالعجز أو الحرمان.