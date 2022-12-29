شكرا لقرائتكم خبر عن بروتكول تعاون بين شفاء الأورمان ومصر الخير لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الأورام (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، تم اليوم، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة شفاء الأورمان وجميعه الأرمان، ومؤسسة مصر الخير.

يهدف البرتوكول الي تقديم الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الأورام للمستفيدين أو المحولين من مؤسسة مصر الخير

كما تم توقيع بوتوكول لضم مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

وقال بيان صادر عن التحالف:" لان عمل الخير وخطوات التنمية دافي توسع .. كمان كيان التحالف كل يوم بيكبر لخدمة اهالينا في كل مصر

والنهادرة تم توقيع بوتوكول لضم مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية لتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي".