انت الان تتابع خبر مصرع شخص جراء تصادم اكثر من 200 سيارة في الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فقد بدأ التصادم على جسر كان يكتنفه ضباب كثيف في الصباح، مما تسبب في تحطم العديد من المركبات.

وأظهر صور من مشهد علوي الجسر الطويل متعدد المسارات الممتد عبر الحقول والنهر الأصفر، تتناثر عليه المركبات المكتظة ببعضها البعض، فيما يمكن رؤية السيارات وشاحنات البضائع والشاحنات والمركبات الأخرى.



وحوصر العديد من السائقين والركاب في سياراتهم، بينما تم نشر عمال الاستجابة للطوارئ ورجال الإنقاذ في مكان الحادث، بمن فيهم أفراد من إدارة المرور والصحة.