شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قوانين حكومية أمام النواب حول ميناءى العين السخنة والدخيلة والتنقيب عن البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستانف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم، الاثنين المقبل، تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

ويناقش تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

كما يناقش فى نفس الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي، في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".

ويحدد المجلس موعد مناقشة طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الاصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الاسماعيلية و دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس وإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية وخاصة بمحافظة البحيرة وإنشاء أسواق حضارية استثمار الأماكن السياحية العلاجية والترويج لها وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل الحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، ودعم العمالة غير المنتظمة.

كما تتضمن طلبات المناقشة موضوعات مثل سياسة الحكومة بشأن تعظيم دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للحفاظ على الهوية المعمارية المتميزة لمصر تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لضبط الأسعار و تشجيع الصناعات الصغيرة ومشروعات الشباب و مراقبة سوق الدواء للحد من انتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات والمستشفيات الحكومية و الحد من الزيادة و نشر الوعي الثقافي بالهوية المصرية و الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة أعداد الفصول الدراسية للحد من ارتفاع كثافة الفصول و دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب و دخول مصر مجال صناعة الرقائق الالكترونية و تنمية واستثمار بحيرة ناصر، وتحقيق التوازن البيئي بها و تسويق صناعة الاثاث بدمياط خارجيًاو تنمية البحيرات وما بها من ثروة سمكيةواستكمال مرافق مدينة الأثاث بدمياط وتوفير معارض لمنتجات الصناع بها و توفير السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي وتحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري وتوفير الخبز لغير حاملي بطاقات التموين وإحكام الرقابة على المخابز وتبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة و رفع الوعي لدى الطلاب في كافة المراحل الدراسية وحماية جوانب نهر النيل و الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلي و دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينظر المجلس تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لدعم الخدمات والمرافق بدواىرهم مثل رصف الطريق العام بين بردين مرورًا بالزهراء وكفر أباظه، ومرورًا بعزب كفر أباظه- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية وإنشاء مجمع محاكم بمنطقة مركز ومدينة صان الحجر- محافظة الشرقية و توفير سيارات متنقلة للشهر العقاري وزيادة أعدادها- محافظة أسيوط واستغلال المبنى القديم للمحكمة الموجودة بمركز ديرب نجم كمحكمة للأسرة- مركز ومدينة ديرب نجم- محافظة الشرقية، وتوفير سيارة للشهر العقاري لمدة يوم واحد كبداية بمدينة النجيلة- محافظة مطروح.

وتتضمن الاقتراحات برغبة أيضا استقطاع مساحة (1000م2) من أرض حديقة سوق روض الفرج التابعة لهيئة الأوقاف لصالح وزارة الصحة لتوسعة مستشفى روض الفرج – محافظة القاهرة و استبدال كشف الحساب الإلكترونى عبر الإنترنت والإيميل وإيقاف إرسال كشف الحساب الورقى من البنوك على محال إقامة العملاء على أن تكون هذه الخدمة اختيارياً لمن يرغب وتوريد 100 سرير طبي لمستشفى الإيمان بمنطقة الأربعين- محافظة أسيوط و توريد جهاز فحص المخدرات إلى المجلس الطبي بمحافظة أسيوط و تزويد مستشفى البدارى فرع النواورة ببعض الأجهزة الطبية – محافظة أسيوط و إنشاء مبنى جديد لمستشفى السنبلاوين العام على قطعة أرض فضاء أمام المستشفى القديم مباشرة والتي تبلغ مساحتها خمسة أفدنة بمحافظة الدقهلية ودخول المستشفى منظومة التأمين الصحي وتخصيص قطعة أرض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة القاهرة الجديدة لإقامة مستشفى عام- محافظة القاهرة و توفير الرعاية الصحية بالمستشفيات النفسية والعقلية للمسنين بدون مأوى أو أوراق ثبوتية وذوى الإعاقة الذهنية و تطوير مستشفى أبو المنجا المركزي- مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية بالإضافة الى إنشاء مستشفى عام بحي المرج- محافظة القاهرة على جزء من الأرض المخصصة من قبل محافظة القاهرة على مساحة أربعة أفدنة لصالح وزارة الصحة والسكان و توفير أجهزة تنفس صناعي وحضانات للأطفال بمستشفى طيبة التخصصي بمركز إسنا- محافظة الأقصر وتطوير مستشفى ميت أبو غالب - مركز كفر سعد- محافظة دمياط و إنشاء قسم للمخ والأعصاب بمستشفى المنزلة العام – محافظة الدقهلية وإنشاء مركز رعاية أولية فى قرية ميت طريف – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية و إمداد عيادة شبراخيت التابعة للتأمين الصحى بمحافظة البحيرة بالأجهزة وانشاء مستشفى عام بمنطقة المرج – محافظة القاهرة و إقامة كوبري عبور للسيارات به مشاية بمدينة قليوب- محافظة القليوبية و توسعة الطريق الواصل مابين مزلقان بلتان والوحدة المحلية ببلتان ومدخل طريق الأطرون- قرية كفر منصور- مركز طوخ- محافظة القليوبية و ربط الطريق الدولي الجديد من مصرف المحيط ممتد على مصرف 8 ماراً بقرية دمرو حتى طريق كفر الشيخ- محافظة كفر الشيخ و عمل محور مرورى جديد في كل من طريق البحر من العلاقمة وحتى المنسترلى لتوسعة الطريق- مركز ههيا- محافظة الشرقية وطريق كفر أبو حطب حتى السكة الحديد يميناً إلى مركز ههيا ويسارًا إلى مزلقان قرية المطاوعة- محافظة الشرقية بالإضافة الى رصف شوارع مدينتي زفتى والسنطة الجانبية- محافظة الغربية والتي تقل عن عرض 4 متر بمواد الأنترلوك والبازلت وإحلال وتجديد كوبري عزبة الدريسة على مصرف الدشودى- مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة وسرعة إنشاء كوبرى للمشاه على المجرى المائى لجزيرة نزلة باقور التابعة للوحدة المحلية بقرية باقور – محافظة أسيوط وإنشاء كورنيش على ضفاف نهر النيل مدينة أبو تيج – محافظة أسيوط و إنشاء كوبرى عبور سيارات بديلاً للحركة على مزلقان أبو صوير – وإنشاء كوبرى سيارات بعرض (12م) بطول الترعة بقرية العدلية – مركز دمياط لربط الطريق السريع بالقرية – محافظة دمياط و إحلال وتجديد كل من (كوبرى عزبة رشدى – كوبرى على الأحول) بقرية الدير مركز أهناسيا – محافظة بنى سويف.