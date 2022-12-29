شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب": ندرس إصدار قوانين تشجع ذوى الهمم على ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعكف خلال اجتماعاتها المقبلة على دراسة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قوانين تشجع ذوى الهمم علي ممارسة الرياضة، وذلك من أجل الوصول إلى إصدار تشريع يتماشي مع التوجيهات الرئاسية ويحقق نقلة نوعية للمنظومة الرياضيه لذوي الاحتياجات الخاصه.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح شباب مصر من ذوي الهمم حقوق غير مسبوقة، حيث قام بإطلاق عام 2018 عاما لذوى الهمم، وكان محفزا لتلك الشريحة، كما حرص على إقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص "مصر 2020"، والتى ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة وهو ما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية .

وأشار إلى أن لجنة الشباب تدعم ذوى الهمم، وحريصة علي توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من مراكز الشباب والاندية للوقوف علي احتياجات ذوي الهمم.

وأكد رئيس لجنة الشباب أنه منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، وهو يحرص على ضمان حقوقهم ودمجهم فى المجتمع كشريك أساسى فى الوطن، متابعا:"وهذا يعكس تطبيق الدوله للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير وخلق فرص عمل لهم من أجل المشاركة".