انت الان تتابع خبر صحة كربلاء توضح بشأن حريق مدينة الإمام الحسين (ع ) الطبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تهديكم صحة كربلاء المُقدسة، أطيب التحايا ، وتوُد إعلامكم بأنه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، قد حصل حادث طارئ في غرفة مُخصصة لكاميرات المراقبة في الطابق الرابع داخل مدينة الإمام الحسين (ع ) الطبية ، نتيجة تماس كهربائي ، نتج عنه عطب العاكسة الكهربائية وبطاريتها فقط دون حدوث خسائر بشرية".واضافت انه "تم بجهود الأبطال من مُنتسبينا داخل المدينة الطبية وشعبة الخدمات فيها، السيطرة على الموقف بوقت قياسي قبل وصول فرق الدفاع المدني في المحافظة إلى مكان الحادث، وعادت الأمور إلى طبيعتها بعد نحو ربع ساعة تقريباً، والمدينة تعمل بكامل طاقتها ".

واشارات الى ان "الطابق لا يوجد فيه رقود للمرضى، و كإجراء إحترازي تم نقل المرضى الراقدين أسفل الطابق (مكان الحادث) حفاظاً على سلامتهم “.

