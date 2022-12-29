انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. بابل تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، صادرة من ديوان المحافظة انه "استنادا للسلطة المخولة لنا، ولمقتضيات المصلحة العامة، وبناءاً على مقررات لجنة المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني لعام 2023 قررالمحافظ ، وسام اصلان سعود الجبوري، تحديد تسعيرة المولدات الاهلية ب( 6000) دينار عراقي للأمبير الواحد على ان يكون سعر الخط الذهبي(13000) الف دينار وبمدة تشغيل 24 ساعة وفي حال مخالفة الاوامر الصادرة يراجع مكتب القائممقامية لتقديم الشكوى من قبل المواطنين".ادناه نص الوثيقة: