شكرا لقرائتكم خبر عن حُكم جديد لمحكمة النقض ينسف "روتين المواريث".. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان: "النقض" تنسف روتين المواريث.. المحكمة تُرسى مبدأً قضائيًا حديثًا: تسليم الوارث حصته دون الحاجة لدعوى فرز وتجنيب.. الحُكم يتصدى لبطء التقاضى وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث.. ويُنصف الورثة من ظُلم المواريث.
ويُسلط تقرير موقع "برلمانى" الضوء على حكم للدائرة المدنية "أ" بمحكمة النقض، أنهت فيه الروتين الشائع عند عملية تقسيم الإرث وتوزيعه، ما يؤدى معه إلى طول الوقت وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث، أرست فيه مبدأً قضائيًا حديثًا يقضى بتسليم الوارث حصته الشائعة فى الإرث بدون حاجة لدعوى فرز وتجنيب، حيث أن الحكم تصدى لأحكام أول وثانى درجة التى تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم وجود فرز وتجنيب.
لقراءة التقرير كاملا:
"النقض" تنسف روتين المواريث.. المحكمة تُرسى مبدأً قضائيًا حديثًا: تسليم الوارث حصته دون الحاجة لدعوى فرز وتجنيب.. الحُكم يتصدى لبطء التقاضى وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث.. ويُنصف الورثة من ظُلم المواريث
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رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية