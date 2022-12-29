شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تتفقد منشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية.. والمسئول: قدمنا 15 مليون خدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، كان في استقبال أعضاء اللجنة اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية وأعضاء المجلس عن المحافظة ولفيف من القيادات.

وأكد اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية أن الفكر الاستراتيجي للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة وتطوير الخدمات الصحية تحت مظلة منظومة صحية جديدة تتوازي مع المحددات الاجتماعية الأخرى كالتعليم والطرق والصرف الصحي وغيرها من مشروعات التطوير والمرتبطة بمبادرة (حياة كريمة) لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة ربط إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بتوجهات الدولة ودعم خططها الاستراتيجية نحو بناء مصر الرقمية، لافتاً الي الي أهمية تيسير حصول المواطنين على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلي مستوى من الجودة تماشياَ مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما أكد الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، على أهمية نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مراحلها الأولية حتى يتم تعميمها بكامل محافظات الجمهورية.

وشدد النائب أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة على أهمية تدريب وتأهيل العاملين والكوادر البشرية بما يساهم في ترشيد الإنفاق الصحي وتقديم مستوى أفضل في الخدمات والرعاية الصحية.

ومن ناحيته، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت طفرة في خدمات الرعاية الصحية بتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، مشيراً إلى تقديم أكثر من 15 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن وإجراء عمليات بالغة الدقة بتقنية عالمية، مؤكدا أن من هذه العمليات ما بلغ تكلفتها 600 ألف جنيه لم يتحمل منها المنتفع سوى 300 جنيه، وأن رضا المنتفعين هو الهدف الثمين للمنظومة بهدف استعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية.