شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. إيفرتون يسعي وراء ضم نجم اليونايتد على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة" ديلي ميل "البريطانية أن مسئولي نادي إيفرتون يسعون بشكل قوي أمام إتمام التعاقد مع أنتوني إيلانجا، نجم نادي مانشستر يونايتد، يأتي ذلك فى ظل إقتناع الفريق الأزرق باللاعب الفترة الحالية، فى محاولة من مسئولي الفريق لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط الذي يطاردهم.

وأكدت الصحيفة ان إيفرتون تقدمت بعرض رسمي بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل إستعارة اللاعب بشكل رسمي لنهاية الموسم الحالي، فى الوقت الذي لم يصل أي رد فى الفترة الحالية من مسئولي اليونايتد حول قبول العرض أو رفضه، وإن كان الإتجاه الاقرب رفض العرض المقدم.



موقف اللاعب من عرض إيفرتون

ومن جانبه لا يفضل اللاعب فكرة إنتقاله إلى إيفرتون فى الفترة الحالية، خاصة أنه يحظي بفرصة المشاركة مع فريقه الحالي، بجانب أن رحيله للفريق اللندني فى الفترة الحالية سيكون صعبًا للغاية، نظرًا لوضع الفريق المذري هذا الموسم، وإحتلاله المركز ال 16 فى ترتيب جدول المنافسة.



تين هاج يغلق أبواب الرحيل

وفى سياق متصل، أكدت بعض المصادر القريبة من المدرب الهولندي تين هاج، أن الفريق يريد تدعيم الخط الامامي للفريق فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يقوم الفريق بالإستغناء عن أحد لاعبي الخط الأمامي بالمرحلة الحالية، فى ظل ضغط المباريات الذي ينتظر الفريق.