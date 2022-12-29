 بوكو تقص شريط العام الجديد بهاتف Poco C50

نيودلهي: أعلن فرع بوكو الهندي في الشهر الماضي، أنه سيطلق Poco C50 في الهند في الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني، لكن هذا لم يحدث لسبب ما.
وعلى الرغم من عدم وجود تحديث من العلامة التجارية الصينية حول إطلاق C50 في الهند، يزعم تقرير إعلامي أن الهاتف الذكي سيظهر لأول مرة في الهند الأسبوع المقبل في 3 يناير/كانون الثاني 2023.
قالت شركة بوكو إن C50 سيكون هاتفا اقتصاديا، ولديه العديد من الإمكانيات المتميزة.
وقالت الشركة عن هاتفها المنتظر إنه لديه “أداء ممتاز للكاميرا وتجربة وسائط متعددة متميزة، وعمر بطارية طويل بتصميم أنيق”.
يتوقع أن تبدأ بوكو في استعراض قدرات C50 على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون يوم أو يومين إذا كانت تخطط لإطلاقه بالفعل يوم الثلاثاء المقبل.
من المتوقع إطلاق هاتف ذكي آخر من شركة بوكو هو Poco X5 5G، وفقا لموقع “gsmarena”.
تم إدراج الهاتف في موقع الويب الخاص بسلطة التصديق التايلاندية، لكن لا توجد أي معلومات من بوكو حول الهاتف.
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