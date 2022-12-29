انت الان تتابع خبر وزير الصحة يوجه بتخفيض أجور التعليم الموازي (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

وجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، بتخفيض أجور التعليم الموازي وأجور (وزارة الصحة) لطلبة المجلس العربي للاختصاصات الصحية.



وبحسب وثيقة صادرة من مدير مكتب وزير الصحة فأن الاخير "وجه بتخفيض أجور التعليم الموازي لطلبة المجلس العربي من (7500000) دينار الى (5500000) دينار سنوياً اعتباراً من العام 2022 - 2023.

كما وجه الوزير بتخفيض أجور (وزارة الصحة) لطلبة المجلس العربي للاختصاصات الصحية من (300000) دينار الى (100000) دينار سنوياً اعتباراً من العام 2022 - 2023، وفقا للوثيقة.