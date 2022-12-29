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وزير الصحة يوجه بتخفيض أجور التعليم الموازي (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات
وجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، بتخفيض أجور التعليم الموازي وأجور (وزارة الصحة) لطلبة المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وبحسب وثيقة صادرة من مدير مكتب وزير الصحة فأن الاخير "وجه بتخفيض أجور التعليم الموازي لطلبة المجلس العربي من (7500000) دينار الى (5500000) دينار سنوياً اعتباراً من العام 2022 - 2023. 

 

كما وجه الوزير بتخفيض أجور (وزارة الصحة) لطلبة المجلس العربي للاختصاصات الصحية من (300000) دينار الى  (100000) دينار سنوياً اعتباراً من العام 2022 - 2023، وفقا للوثيقة. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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