انت الان تتابع خبر 6 نصائح غذائية مجربة وفعالة لفقدان الوزن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1. انتقاء المشروب الساخنيعد المشروب الساخن في أيام الشتاء من العادات المُفضلة لكن ينبغي الابتعاد عن الشوكولاتة الساخنة، ويمكن تدفئة الجسم بالمشروبات مثل الشاي الأخضر والماء المليء بالتوابل، الذي يساعد في التخلص من السموم.يمكن استبدال الكعك والبسكويت وغيرها من الحلويات اللذيذة، التي يتم تناولها بكثرة خلال مواسم الأعياد، بالتمر والعسل والفواكه الحلوة مثل الموز. وينصح الخبراء بصنع حلويات منزلية باستخدام تلك المُحليات الطبيعية أيضًا.

3. الماء الدافئ

يمنح الماء الدافئ الحلق والجسم راحة فورية من البرد القارس خلال موسم الشتاء. كما يساعد تناول الماء الدافئ على مدار اليوم في تحسين عملية الهضم وزيادة التمثيل الغذائي.



إن تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات في الليل يساعد حقًا في إنقاص الوزن.

نظرًا لأن النظام الهضمي يعمل ببطء في نهاية اليوم، فمن المنطقي تناول وجبة عشاء خفيفة على أن تشتمل على الكثير من البروتين والمواد المغذية الأخرى لملء البطن.

5. المكسرات

يساعد تناول المكسرات مثل اللوز والجوز على تجدد طاقة الجسم. تحافظ المكسرات أيضًا على الشعور بالشبع لفترة طويلة. لكن يجب مراعاة عدم الإفراط والاكتفاء بتناول حفنة من المكسرات والبذور في اليوم لإنقاص الوزن.