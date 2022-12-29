انت الان تتابع خبر وزير الصحة يعلن اعفاء فئات من التكلفة المادية للضمان الصحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، عن اعفاء فئات من التكلفة المادية للضمان الصحي والاستفادة من تطبيق القانون.



وقالت وزارة الصحة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لأوليات البرنامج الحكومي في القطاع الصحي، تراس وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس مجلس ادارة هيأة الضمان الصحي، اليوم، في مقر الوزارة اجتماع مجلس ادارة هيأة الضمان الصحي وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء في الوزارة وممثلي الوزارات والنقابات المعنية ومدراء تشكيلات هيئة الضمان الصحي".

وخلال الاجتماع، أكد الحسناوي "على أهمية قانون الضمان الصحي وتنفيذه من اجل رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة"، مضيفا ان "القانون يهدف الى رعاية ذوي الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية فضلا عن شمول الموظفين بالخدمة المقدمة والتي ستكون بداية من القطاع الخاص والحكومي".

واشار الى ان "هناك فئات معفية من التكلفة المادية الرمزية والاستفادة من تطبيق قانون الضمان الصحي".

ووفقا للبيان، تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تسجيل المشمولين بالضمان الصحي، واستخدام الحوكمة الالكترونية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، من اجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء.