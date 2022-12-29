انت الان تتابع خبر أبرزها العمر.. 4 أسباب تمنع عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مصادر عدة أن ريال مدريد عرض على رونالدو عقداً يمتد لستة أشهر، إلى جانب عودة نجله جونيور للانضمام إلى أكاديمية ريال مدريد بعد ابتعاد دام 4 سنوات، وسط رغبة كبيرة تسيطر على مشجعي الميرينغي لمشاهدة رونالدو بقميص النادي الملكي من جديد.وكشفت تقارير 4 أسباب تبدو كافية من أجل منع عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، وجعلها مجرد حلم لن يتحقق للأبد.

رونالدو يقترب من عامه الثامن والثلاثين

في فبراير/ شباط من عام 2023، أي بعد شهرين فقط من الآن، سيبلغ كريستيانو رونالدو عامه الثامن والثلاثين، ما يعني أن فكرة انضمامه إلى ريال مدريد تبدو صعبة للغاية، مع وصوله أعتاب اعتزال لعبة كرة القدم بصورة نهائية.

وسيكون من الرائع أن يعود رونالدو إلى "سانتياغو برنابيو"، لكن النادي الملكي يملك قوانين صارمة في التعامل مع اللاعبين الذين تخطوا حاجز الثلاثين عامًا، ومن الصعب حقًا أن يتم تجاوز هذه القوانين من أجل رونالدو.



سيطرت حالة من التوتر الشديد على العلاقة التي تجمع كريستيانو رونالدو برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وهي العلاقة السيئة التي كانت جزءاً من أسباب رحيل رونالدو عن سانتياغو برنابيو صوب يوفنتوس الإيطالي.

وما هو مؤكد أن النجم البرتغالي لن ينسى سخرية رئيس ريال مدريد منه، حينما طالب مشجعون بيريز بالتعاقد من جديد مع رونالدو، ما دفعه للقول: "مرة أخرى، لقد أصبح كبيراً للغاية"، وهي الكلمات التي تبدو كافية لتعطيل عودة صاروخ ماديرا إلى النادي الملكي.

رفض رونالدو فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء

أظهر رونالدو حالة من السخط الكبير مع المنتخب البرتغالي في مونديال قطر 2022، بعد جلوسه بديلاً في المباريات الإقصائية بقرار من المدرب فرناندو سانتوس، وسط معلومات تحدثت عن تهديد كريستيانو بالانسحاب من البطولة، ومغادرة الدوحة، اعتراضاً على ما يحدث بحق تاريخه الكروي الكبير.

ومن المؤكد أن شخصية رونالدو لن تقبل الجلوس على مقاعد البدلاء في ريال مدريد، تماماً كما حدث مع المنتخب البرتغالي، ما يعني أن هذه الصفقة لن تتحقق، خاصة أن النادي الملكي لن يضمن مقعداً لرونالدو في تشكيلته الأساسية، مع حاجة النادي الماسة إلى دعم كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، بعد أزمته الأخيرة رفقة المنتخب الفرنسي، والتي انتهت باعتزال بنزيما للعب الدولي.

تطلعات أخرى تسيطر على ريال مدريد

يملك ريال مدريد في الأعوام الأخيرة سياسة واضحة في التعاقد مع اللاعبين الجدد، وهي السياسة التي تركز على النجوم الواعدين، الأمر الذي منح الفريق تشكيلة مثالية من اللاعبين الصغار، يقودها فيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وإدواردو كامافينغا، وأوريلين تشواميني.

كل ذلك يقود ريال مدريد إلى البحث عن صفقات أخرى بعيداً عن عودة رونالدو العاطفية، حيث يسعى النادي الملكي إلى الظفر بخدمات الإنجليزي جود بيلينغهام والأرجنتيني إنزو فيرنانديز، وربما العودة لملاحقة كيليان مبابي، إلى جانب الكندي ألفونسو ديفيس، من أجل بناء فريق للمستقبل، مع قرب رحيل توني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما.