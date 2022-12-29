شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات تحتفل بنقل المسافر رقم 10 ملايين خلال عام 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتفلت الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات بنقل المسافر رقم 10 ملايين خلال عام 2022.

وبهذه المناسبه تقدم أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بالشكر لضيوف شركة الاتحاد قائلا: "أتوجه بالشكر لكل ضيف من ضيوف الاتحاد للطيران الذين اختاروا السفر مع شركتنا الحائزة على الجوائز، وخدماتنا الموثوقة على امتداد عام 2022. ويُعتبر تحقيق هذا الهدف إنجازًا مهمًا للشركة ولعائلة الاتحاد بأكملها".

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وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران أنها تتوقع استقبال أكثر من 1.5 مليون مسافر في مطار أبوظبي الدولي لقضاء عطلة الشتاء.

ويشهد فصل الشتاء إقامة العديد من الفعاليات المتميزة التي تقام في أبوظبي.

وقال شعيب النجار، مدير عام العمليات في الاتحاد للطيران حينها: "لن يكون هناك أفضل من هذا الوقت لزيارة أبوظبي، حيث تبدأ اليوم فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى فضلًا عن مناطق الجذب السياحي التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء"، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما سيتوافد مشجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة قبل الحدث الكروي الأكثر إثارة لهذا العام. وبالتالي تستعد الاتحاد للطيران وشركاؤها لاستقبال 1.5 مليون ضيف متوقع خلال الأسابيع الستة المقبلة".

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ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تعتبر مجموعة الاتحاد للطيران شركة عالمية رائدة في مجال السفر والنقل الجوي، حيث تصل رحلاتها إلى 63 وجهة في 42 دولة حول العالم، كما أنها تتميز بتقديم خدمات طيران مستدامة تعد الأفضل في فئتها بالإضافة إلى توفير تجربة مميزة للمسافرين.

وفي سياق اخر أعلن صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للبورصات العربية جاوزت 3.98 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت القيمة السوقية للبورصات العربية خلال الأسبوع الأخيرة من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حسب صندوق النقد العربي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 718.25 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 157.7 مليار دولار، حسب وكالة أنباء الإمارات وام.

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وبحسب نشرة صندوق النقد، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.55 تريليون دولار، وبورصة قطر 171.1 مليار دولار وبورصة الكويت 151.08 مليار دولار، وسوق مسقط 61.6 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 54.7 مليار دولار والبورصة المصرية 38.25 مليار دولار وبورصة البحرين 29.5 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.08 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.9 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.84 مليار دولار، وسوق دمشق 2.06 مليار دولار.

وصندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية وهي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، القُمر المتحدة، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي.

إلى جانب تطوير الأسواق المالية العربية، والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة، وتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية.